Novia de Jorge Rausch, de ‘MasterChef’, confesó cómo se enamoró del chef

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los realities más famosos del Canal RCN, pues para muchos televidentes termina siendo un aire frente a otro tipo de formatos, pues la cocina termina siendo la protagonista y semana tras semana son nuevos los retos a nivel culinario, con el fin de encontrar el mejor cocinero de la temporada, el cual debe convencer al equipo de jurados Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch, una de las figuras más queridos dentro del concurso.

Luego de varios meses de su ruptura con Nathalie Monsalve, con quien llevaba una relación de más de siete años, Rausch volvió a encontrar el amor en Alejandra Rosales, una DJ colombiana con quien desde hace varios meses sostiene un noviazgo, aunque han sido pocas sus apariciones.

Ahora, en medio de una entrevista para ‘Lo sé todo’, Alejandra Rosales reveló detalles de su relación con el jurado de ‘MasterChef Celebrity’: “En redes, un poco más por redes, yo estaba viviendo en Alemania y él me comenzó a seguir, me invitó a un café y así fue (…) Muy respetuoso, él es muy respetuoso, él no te va a tocar un pelo si tú no quieres, desde el momento cero eso fue lo que me llamó la atención de Jorge (…) me enseña muchas cosas porque además estoy estudiando gastronomía ahora, yo le pido que me dé duro, me dé palo.

Mira que ni siquiera es que a mí me guste tanto la fiesta, no me gusta tanto, voy a trabajar, paso rico un ratico y me voy, ya estoy cansada del trasnocho, pero igual Jorge me lo disfruta conmigo cuando puede (...) En esta vaina llevo 12 años, soy de Bucaramanga, soy periodista, peor me dediqué a la música desde hace años", fueron las declaraciones expuestas por parte de Jorge Rausch, de ‘MasterChef Celebrity’.

¿Por qué Jorge Rausch terminó su relación con Nathalie Monsalve?

Jorge Ruasch se encargó de evidenciar que desde hace varios meses terminó con Monsalve y dejó claro que ya superó la tusa por esta relación que duró un buen tiempo: “Ya pasaron varios meses, todo va pasando, ¿no? Todo va cambiando”, añadió el jurado de ‘MasterChef Celebrity’.

Sin embargo, sus declaraciones no terminaron allí, pues Rausch terminó dando su versión de los hechos, es decir, el motivo por el que se dio su ruptura con la modelo, siendo el opuesto al de Monsalve, pues el jurado de ‘MasterChef’ aseguró que esto se dio por la distancia, ya que ella no deseaba regresar a Colombia, pues desde hace varios meses se ha dejado ver emocionada en Estados Unidos: “Ella no quiere volver. Uno va armando su vida de vuelta a ser soltero completamente y todo va bien”.