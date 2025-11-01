Jorge Rausch, de ‘MasterChef’, confesó los drásticos cambios que vive por su joven novia, “hace 30 o 20 años no…”

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los realities más famosos del Canal RCN, pues para muchos televidentes termina siendo un aire frente a otro tipo de formatos, pues la cocina termina siendo la protagonista y semana tras semana son nuevos los retos a nivel culinario, con el fin de encontrar el mejor cocinero de la temporada, el cual debe convencer al equipo de jurados Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch, una de las figuras más queridos dentro del concurso y quien recientemente habló de su relación con su joven novia.

Rausch con el paso de las temporadas se ha convertido en uno de los jurados preferidos tanto por televidentes como por los participantes del ‘reality’. Sin embargo, su vida privada tampoco pasa de largo y luego de una ruptura tras una relación de cinco años, el chef volvió a encontrar el amor Alejandra Rosales.

Aunque en principio Rosales desmintió su relación con Rausch frente a una nota compartida por Publimetro y asegurando que contaba con otra unión, lo cierto es que con el paso de las semanas el chef, sobre todo, no pudo ocultar su amor por ella y hablar de su noviazgo, generando sorpresa por las pasadas declaraciones de Alejandra.

Ahora, en medio de una entrevista con Fernando Solórzano, quien también cuenta con una pareja mucho menor que él, dejaron claro que han vivido cosas nuevas en medio de estas uniones: “Yo también tengo una novia muy joven. La mía tiene 33, hay gente que lo critica. Mire mi novia de Dj, no le gusta el reggaetón, entonces hoy en día yo me voy a una fiesta electrónica, yo no bailo, eso nunca lo había hecho y hace 30 0 20 años no iba a una discoteca. Ahora voy a fiestas de música electrónica sin tomar, porque no tomo. Uno entra y creo que esos chinos no ven ‘MasterChef Celebrity’ o ‘La casa de los famosos’”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Jorge Rausch.

¿Quién es la exnovia de Jorge Rausch, de ‘MasterChef Celebrity’?

La exnovia de Jorge Rausch, jurado de ‘MasterChef Celebrity’ es Nathalie Monsalve, una modelo y empresaria colombiana, quien durante cinco años sostuvo una relación con el chef. Sin embargo, por proyectos diferentes, la ahora expareja decidió ponerle fin a su noviazgo y tomar caminos separados a pesar de que llevaban un buen tiempo viviendo juntos, apoyándose en sus respectivos proyectos profesionales y contando con una sólida relación.