Martina aseguró que Jorge Rausch está enamorado de una participante de ‘MasterChef’

Durante la más reciente edición de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, específicamente el capitulo 116, se llevó a cabo un reto con tapas de pan en el que cada uno de los miembros del top 7 del reality de RCN lucharon por una cucharita dorada.

El participante que más cucharas acumule evita ir al reto de eliminación por lo que, en el mundo del dulce y la sal, la tensión se apoderó de cada una de las estaciones, en un tiempo de 60 minutos con despensa abierta.

Culminado el tiempo cada uno de los participantes del top 7 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ fue pasando al atril para ser evaluados por los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch, hasta llegar el turno de Paola Rey.

La actriz llegó con un plato llamado “tapitas a otro nivel” el cual era un postre de cinco pisos de torta de pan, relleno de crema con una compota de durazno, y un crocante de caramelo de chocolate con migas de pan.

“Te invito a que busques otra manera de emplatar una torta, porque ya nos has presentando mucho el timbal, ya esa tecla la has tocado muchas veces, no diciéndote que está mal el postre, pero para terminar de golpear duro en esta competencia tienes que mostrar otros colores, otra versatilidad, otra manera de hacer las cosas. Está rico, pero le falta el centavo para el peso”, dijo Nicolás de Zubiría

Por su parte, la chef Adria Marina indicó que lo que más le gusto fue el grado de dulzor y que cree que está perfecto porque “tiene crema como cuando te comes este layer cake pastel de capas que tiene ricota, frutos rojos, en este caso hiciste tu versión con las tapas, que es super espectacular tiene la humedad del bizcocho que apenas si lo podías manejar”.

Finalmente, Jorge Rausch le destacó que parte de la esencia del reto es que cuando la gente lo vea y lo entienda, “‘Wow, esto es una tapa de pan, mira esta vaina tan impresionante’ como el schnitzel o como alguna cosa que uno diga, o sea, eso se hace con tapas de pan”.

Jorge Rausch regaña a Martina y tildó su plato de “grotesco”

Tras esto Martina ‘La Peligrosa’ exclamó desde su estación “¿Al fin qué? Nos van a volver locos” en reproche, pues ella fue duramente criticada por dejar la tapa completa y puesta sobre su preparación. Y de inmediato Jorge Rausch la regañó delante de todos.

“No, pero Martina, tú agarraste la tapa y la clavaste encima, un poco grotesca la forma en la que lo pusiste, eso no es lo que pusiste”, exclamó Jorge Rausch a lo que Martina contestó “pero lo grotesco como que le gusta, porque se lo comió”

¿Jorge Rausch enamorado de Paola Rey?

“No estoy criticando el plato ni tu creatividad, sino es una opinión personal, y pues al final de cuentas a mí también me contrataron para dar mi opinión personal”, le dijo Jorge Rausch a Paola, y agregó que cuando le hablan de un reto de tapas de pan le gustaría en algún lado de la preparación verla y reveló lo que hacen con ellas en los restaurantes.

En los testimonios individuales Martina siguió opinando sobre la evaluación de Jorge Rausch a Paola Rey, pero agregó una frase que llamó la atención “Rausch está completamente enamorado de Paola Rey, y su cocina”.

Al final del reto fue la comediante Vicky Berrío quien se alzó con el triunfo consiguiendo la primera cuchara del ciclo, antes de la llegada de las anheladas filipinas que según Claudia Bahamón están próximas a presentarse.