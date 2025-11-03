Carolina Cruz, de ‘Día a día’, mostró su millonario viaje con Jamil Farah, ¿así factura en Caracol?

Una de las figuras más representativas de la televisión colombiana es Carolina Cruz, quien se ha destacado desde hace más de una década como presentadora y empresaria. Actualmente, la tulueña hace parte de ‘Día a día’ de Caracol Televisión, acompañando las mañanas de los televidentes y llevando a cabo varios proyectos. A pesar de su apretada agenda, busca pasar tiempo de calidad con sus hijos, fruto de su pasada relación con Lincoln Palomeque y por supuesto, estar con su novio Jamil Farah.

Para el año 2022, Cruz y Palomeque confirmaron su separación tras una serie de rumores sobre la inestabilidad de su relación. Ahora, casi tres años después, su relación se basa en el bienestar de sus dos hijos, Matías y Salvador, quienes son lo más importante para ellos, dividiéndose los tiempos para poder disfrutar de diferentes actividades.

Durante el primer puente festivo del mes noviembre, quien se dejó ver feliz compartiendo con sus hijos fue Lincoln, realizando así diferentes actividades junto a ellos. Sin embargo, Cruz no se quedó sola en Bogotá, pues al parecer, ya contaba con un viaje programado en compañía de su novio, Jamil Farah.

De acuerdo con sus diferentes apariciones, la pareja viajó a España para pasar algunos días juntos y conocer nuevos lugares. En medio de las fotos, el cariño entre ambos termina siendo más que evidente: “La primera de muchas (...) Juntarse con almas bonitas, el amor, los amigos, la vida y España”, fueron las declaraciones que añadió Carolina Cruz, pues también tuvo la oportunidad de compartir con amigos que residen allí.

Cabe resaltar que este viaje de la presentadora de ‘Día a día’ y su novio se da días después del cumpleaños de Jarah y se especula que podría ser un regalo por parte de Carolina para demostrar el amor que siente por él.

¿Cuál es la enfermedad del padre de Carolina Cruz, ’Día a día’?

Carolina Cruz hace pocos meses confesó que su papá padece Alzheimer, enfermedad que no termina siendo sencilla de afrontar aún más cuando la presentadora reside en Bogotá, mientras que padre seguiría en su natal Cali. A pesar de ellos, la tulueña en pasadas entrevistas aseguró que busca estar al pendiente de él y brindarle su cariño, ya que su hermano, Iván, desde hace varios años decidió radicarse en Estados Unidos con su familia.