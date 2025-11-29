Guajira de ‘El Desafío’ mostró que la lejanía no le quita su amor por Kevyn; así lo está apoyando

Para 2004, Caracol Televisión le dio rienda suelta a ‘Expedición Robinson’, formato que evolucionó a lo que conocemos ahora como ‘El Desafío’, reality que ya acumula XXI temporadas, en las que actualmente participa uno de sus campeones, Kevyn Rua. Mientras él está en la ‘Ciudad de las cajas’, su novia ‘Guajira’ está en los Estados Unidos, y mostró cómo apoya a su ‘amorcito’ desde la lejanía.

Luego de que ambos se ganaran los $1.200 millones de pesos de ‘El Desafío XX’, ambos se la han pasado viajando por Colombia y creciendo en sus proyectos personales; en el caso de ‘Guaji’, presentando ‘El Desafío Sin Filtro’, after show del formato del que se despidió recientemente para aceptar la invitación que le hizo Telemundo, para ser parte del equipo rojo de Exatlon.

Guajira Captura Instagram: Post - Kelly Ríos - 24/11/2025

Ante la tristeza de su despedida, su compañero de set, Esteban Hernández, le regaló las siguientes palabras: “En la vida uno pocas veces tiene la oportunidad tan espectacular de cruzarse con un ángel como Kelly Ríos. ‘Guajira’ se ha ganado el corazón de todos los colombianos y ella sabe lo mucho que la amamos, cuánto nos ha enseñado y cuánto la adoramos. A ella la sorprendió un nuevo proyecto y le hemos dado licencia por un tiempo, pero es solo un ratico porque ella volverá”afirmó Esteban.

Pero el estar en los Estados Unidos no le ha impedido a Kelly Ríos, -su nombre de pila-, apoyar a su media naranja, y en una historia de Instagram mostró que aprovecha cualquier mínimo momento para verlo en la televisión. “Mi noche de viernes con mi líder ejemplar”.

Guajira - Desafío Captura Instagram: Historias - Guajira - 28/11/2025

¿Quién es la nueva presentadora de El Desafío?

Tras la salida de Kelly Ríos, ‘Guajira’, del equipo de ‘El Desafío Sin Flitro’, la producción del programa en el que trabajaba ya le consiguió un reemplazo momentáneo, una mujer que también pasó por la ‘Ciudad de las Cajas’, nada más y nada menos que ‘Glock’, Gloria Peña Manrique, quién se hizo a conocer, entre otras cosas por su gran pasión por los videojuegos.