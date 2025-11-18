¿Kevyn y Guajira de El Desafío van a terminar? La expresentadora del reality se desahogó antes de salir de Colombia

Durante las XXI temporadas que lleva al aire ‘El Desafío’ de Caracol TV, son muchos los participantes que se han quedado en el corazón de la audiencia, hasta el punto que la producción les ha dado la oportunidad de regresar e incluso ser parte del equipo de presentadores. Dentro de las más destacadas está ‘Guajira’, quien recientemente conmovió a muchos al mostrar su tristeza por estar alejada de Kevyn Rua.

Kelly Ríos, nombre de pila de ‘Guaji’, vive hoy por hoy uno de los momentos más destacados en su vida profesional, debido a su destacado paso por ‘El Desafío Sin Filtro’, ‘after show’ del reality en el que hizo equipo con el locutor de Blu Radio, Sebastián Hernández; formato del que la exparticipante se alejó para aceptar una propuesta laboral en el exterior.

Guajira Captura de pantalla tomada de redes sociales, (6/11/2025)

Esta situación y el hecho que su pareja, Rua, entró nuevamente al concurso por el equipo Neos, han tenido a estos ‘tortolitos’ separados; pero es algo que han afrontado con un gran carácter, debido a que de por medio están los sueños que alguna vez se propusieron cumplir.

Ante la ausencia de su amor, Ríos realizó una publicación en la que dejó en claro que su amor está más que intacto, y que a pesar de estar separados, mantendrán vivo lo que han construido con Kevyn, a pesar de que miles de kilómetros los separen.

“Sí, lo extrañaré muchísimo, y falta mucho más tiempo. Trato de no pensar en eso, no puedo en este momento vivir en el futuro, tampoco pensar en cosas que no sean la realidad, vivir este sueño que es una oración contestada por Dios, solo tengo el aquí y el ahora, me desconcentro y estoy fuera. Él lo sabe todo”, fueron las palabras de ‘Guajira’ en una reciente historia en Instagram.

Guajira Desafío Captura Instagram: Historia - Kelly Ríos - 17/11/2025

¿Quién es la nueva presentadora de El Desafío?

Tras la salida de Kelly Ríos, ‘Guajira’, del equipo de ‘El Desafío Sin Flitro’, la producción del programa en el que trabajaba ya le consiguió un reemplazo momentáneo, una mujer que también pasó por la ‘Ciudad de las Cajas’, nada más y nada menos que ‘Glock’, Gloria Peña Manrique, quién se hizo a conocer, entre otras cosas por su gran pasión por los videojuegos.