Guajira abandonó Caracol y El Desafío para triunfar en este programa en Estados Unidos

Son cientos los superhumanos que han pasado por las filas de ‘El Desafío’ de Caracol TV; formato que le ha dado la oportunidad a una pequeña parte de ello de ser parte de otros programas de esta casa editorial. Es el caso de ‘Guajira’, mujer que fue parte de ‘El Desafío Sin Filtro’, formato del que se despidió recientemente para unirse a tremendo proyecto en los Estados Unidos.

Kelly Ríos, como es su nombre de pila, brilló durante meses en este after show transmitido por Ditu, en el que compartía set con el reconocido locutor de Blu Radio, Esteban Hernández, mismo que le mostró su gratitud y agradecimiento con unas flores y las siguientes emotivas palabras:

“En la vida uno pocas veces tiene la oportunidad tan espectacular de cruzarse con un ángel como Kelly Ríos. ‘Guajira’ se ha ganado el corazón de todos los colombianos y ella sabe lo mucho que la amamos, cuánto nos ha enseñado y cuánto la adoramos. A ella la sorprendió un nuevo proyecto y le hemos dado licencia por un tiempo, pero es solo un ratico porque ella volverá” afirmó Esteban.

“Pocas veces en la vida uno se encuentra con compañeras como tú, algo que se gana con compañerismo y con empatía, y juntos es como llegamos lejos en la vida. En lo personal te digo que eres la mejor compañera de trabajo que he tenido en los 15 años que he trabajado en los medios de comunicación, ha sido una experiencia brutal y espero que la podamos repetir”, añadió.

¿Para dónde se fue Guajira de El Desafío?

“Prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino” Job 22:28 Nuevo sueño desbloqueado…Y es solo el inicio", con estas palabras en su cuenta de Instagram, ‘Guaji’ dio a conocer que hará parte del reality ‘Exatlon’ que trasmite la señal de Telemundo en los Estados Unidos, una competencia similar a ‘El Desafío’, en las que hay participantes de este territorio y de varios países de Latinoamérica.