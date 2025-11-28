¿Nuevo ‘reality’? Esta es la producción en la que Amparo Grisales participará en Caracol

‘Yo me llamo’ es uno de los programas más famosos de la televisión colombiana, pues durante 10 temporadas ha logrado reunir a los mejores imitadores del país para que logren convertirse en el doble perfecto de su artista favorito. Una tarea nada sencilla, donde el equipo de jurados conformado por César Escola, Rey Ruiz y Amparo Grisales tendrán la última decisión.

Sin duda, quien ha logrado destacarse por sus explosivas declaraciones es Amparo Grisales, pues sus discusiones con figuras del programa no han faltaron e incluso con algunos de los imitadores. A pesar de ello, ‘La Diva’ se sigue manteniendo dentro del programa de Caracol.

Pero, su más grande pasión es la actuación, rol que lleva a cabo desde hace más de 20 años, siendo esta la puerta de entrada a la televisión. Actualmente, Caracol trabaja en una nueva producción como lo es ‘En qué lío me metí’, la cual se estrenaría dentro de pocos meses y contaría con la participación de Amparo Grisales a lo largo de la misma.

De acuerdo con lo mencionado por el canal, la historia entrelaza: “Una fisioterapeuta que cree en la bondad de la gente tiene seis meses para, jugando a la infiltrada, decidir cuál de los miembros que conforman la junta de una importante multinacional, debe quedarse con la fortuna del multimillonario al que ella tenía como paciente y que sin previo aviso se quitó la vida. El asunto se complica cuando la mujer descubre que su paciente no se suicidó, lo mataron, y entre los opcionales a quedarse con la fortuna se encuentra la persona que lo asesinó”.

Cabe resaltar que además de la presencia de Amparo Grisales esta producción contará con otras figuras como Sebastián Carvajal, Chichila Navia, Yuri Vargas, Andrés Sandoval, Jimmy Vásquez, entre otros.

¿Quién es la hermana de Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’?

La hermana de Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’, Patricia Grisales fue confirmada como una las participantes para la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’. La manizaleña desde hace varios años se dio a conocer como actriz, aunque la carrera que decidió llevar a cabo es publicidad, dándole paso también a su rol como productora.

Patricia no dudó en demostrar la emoción por ser parte de este proyecto, realizando varios post, junto a sus compañeros y en especial, demostrando su amistad con otra de las figuras que llega al Canal RCN como lo es Luly Bossa.

Si bien, Amparo Grisales no se ha referido a este tema, lo cierto es que estaría feliz por el nuevo proyecto de su hermana en televisión, donde la cocina termina siendo la principal protagonista.