Guajira de ‘El Desafío’ se desahogó sobre la vez que habló con Dios antes de intentar quitarse la vida

El final de ‘El Desafío del Siglo XXI’, está a la vuelta de la esquina, formato que semanas atrás despidió a una de sus presentadoras, la exparticipante ‘Guajira’; mujer que recientemente sorprendió a sus fans al revelar cómo se encontró con Dios para evitar quitarse la vida.

Tras su paso por ‘El Desafío Sin Filtro’, Kelly Ríos aceptó uno de los retos más importantes de su vida, mismo que la llevó a los Estados Unidos para ser parte del reality Exatlon de Telemundo, al que llegó tras sus óptimos resultados en ‘El Desafío XX’ y ‘El Desafío The Box 2023′.

Guajira Captura Instagram: Post - Kelly Ríos - 24/11/2025

Mientras está en el país del norte, ‘Guaji’ decidió desahogarse con el millón de fanáticos que tiene en Instagram, plataforma en la que los motivó a luchar por sus sueños y conectarse con la fe, algo que la llevó a ella a estar en este importante programa.

“En el 2023, cuando estuve cerca de quitarme la vida, por una depresión y por muchísimas cosas que creí en su momento, tuvo una conversación a solas con Dios. Le pedí perdón porque le cuestioné, resultados, decisiones y situaciones, que creí no iban a llegar”, expresó Ríos.

“Hoy le agradezco por haberme llevado a ese lugar, y me ha llevado a muchos lugares después que tocara su puerta, y ahora sé que ya está abierta. El lugar es hoy y dos años después se cumplió su voluntad”, añadió.

Cinco signos de alarma para evitar el suicidio

Cambios en la conducta y el comportamiento: aparecen modificaciones de la rutina y también el desinterés. Además, denota cambios de humor muy fuertes.

Contacto visual: empieza a evitarlo y ya no les interesa, prefieren estar aislados y se vuelven introvertidos, más de lo normal.

Hablan de la muerte con muchísima más frecuencia y naturalidad: incluso se pueden escuchar suposiciones sobre su propia muerte. Actúan de manera arriesgada y autodestructiva.

Expresan desesperanza e infelicidad: nada les produce placer, ya nada les gusta y nada les motiva. Regalan pertenencias significativas.

Se sienten una carga para las personas que están alrededor, pero también para sus amigos y lo expresan explícitamente. “Pedir ayuda no es sinónimo de debilidad, por el contrario, es sinónimo de valentía y autoconocimiento”.

¿Cuáles son las líneas de salud mental en Colombia?

Para conocer las líneas en Colombia usted puede consultar el directorio virtual del Ministerio de Salud en donde podrá buscar su zona del país predilecta y recibir atención.

A nivel general y en todo el territorio nacional la línea 123 está disponible para la atención en salud mental. De igual forma están a disposición líneas locales como: