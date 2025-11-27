Famosa presentadora de Caracol habló de su renuncia tras 18 años en querido programa

Caracol Televisión es un canal nacional con una gran trayectoria en la pantalla chica, pues durante más de dos décadas se ha encargado de contar con una amplia información a partir de Noticias Caracol y también con toda una series de producciones de entretenimiento que en su mayoría siguen vigente año tras año.

Uno de los programas de entretenimiento más exitosos ha sido, precisamente, ‘El Desafío’, que lleva 21 años siendo parte de las noches colombianas, midiendo a diferentes participantes a nivel físico y mental, contando así con su participante estrella como lo es Andrea Serna, que llegó luego de la salida de Margarita Rosa del formato y aunque esta no fue un reto fácil para la colombiana, logró ganarse el cariño de los televidentes.

En medio de una de sus publicaciones, la presentadora del ‘Desafío’ habló de aquellas situaciones que ha tenido que afrontar y que no han sido sencillas para ella: “Después de 7 años trabajando en un noticiero, cómoda, feliz y estable, llega la propuesta del Factor X Los grandes formatos de entretenimiento apenas aterrizaban en el país. ¿Quién me garantizaba que algo tan nuevo iba a funcionar?,

¿no era mejor quedarme donde estaba?, ¿a la audiencia le iba a sonar cambiar las novelas, de las 8 pm, por cantantes?, imposible tener respuesta. Seguí mi intuición y… acerté. 18 años en una compañía en la que crecí, aprendí y me despedí con total gratitud. A veces simplemente sabes que es el momento de partir, que quieres descubrir nuevos espacios, que afuera hay muchos universos por explorar, pero dar el paso, cuando te han valorado y querido, es dificilísimo, se lo “consulté a la almohada” más de un año, hasta que lo hice. Me lancé a ser independiente y el ejercicio ha salido sorprendentemente bien.

Después de 20 años presentando formatos en estudio, muchos de ellos en vivo, donde el glamour, las lentejuelas y los vestidos de diseñador estaban a la orden del día, El Desafío llegó a mi vida. ¿El público estaba listo para ver a otra conductora en ese espacio? (creo que no ), si era momento de buscar un cambio en mi carrera, hacerlo tan radical, ¿era el camino?, lograr una imagen ruda y atlética, ¿sería posible? Lo dudé, pero decidí confiar en el equipo que me convocó. A veces los otros ven en uno el potencial que uno no. Y adivinen, las cosas van viento en popa", fueron las declaraciones expuestas por parte de Andrea Serna, del ‘Desafío’.

¿Quién es el exesposo de Andrea Serna, del ‘Desafío’?

El exesposo de Andrea Serna del ‘Desafío XX’ es Frank Scheuermann, un productor alemán, quien logró robarse su corazón y luego de algún tiempo de relación decidieron dar el siguiente paso llegando al altar en el año 2004, cuando la presentadora contaba con 29 años de edad. La boda de la ahora expareja fue de ensueño para muchas mujeres, teniendo en cuenta que esta se dio en la Hacienda Pozo Chico, contando con la presencia de más de 300 invitados, donde por supuesto, Serna se robó todas las miradas con el vestido que adquirió en España para este especial momento.

Sin embargo, luego de dar este paso tan importante en su relación y luego de casi tres años de matrimonio en el año 2008, Serna y Scheuermann confirmaron su separación y los problemas en su unión venían desde hace algún tiempo, pues buscaron a partir de diferentes métodos poder salvarla, sin embargo, eso no se dio.