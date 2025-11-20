Carolina Soto llenó de amor a su esposo con especial regalo de cumpleaños; “otro año más siendo el héroe”

La vallecaucana Carolina Soto es una de las presentadoras más queridas en Colombia, entre otras cosas por estar al frente del matutino ‘Día a Día’. Justamente la nacida en la sucursal del cielo llenó de ternura recientemente a sus seguidores con el amoroso regalo de cumpleaños que le dio a su esposo.

Para septiembre de 2013, Soto tomó una de las decisiones más importantes de su vida, dar el sí en el altar, algo que hizo en frente de su alma gemela, el reconocido ingeniero mecánico Germán González; hombre con quien trajo al mundo a los dos seres que más felicidad les genera en su existir, sus hijos Valentino y Violeta.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Televidentes de Caracol no pasaron por alto el nuevo ‘retoquito’ de Carolina Cruz en ‘Día a Día’

Carolina Soto de ‘Día a Día’ celebró por lo alto el cumpleaños de su esposo Germán González

Durante este tiempo juntos, Soto y González han pasado por altas y bajas, como toda pareja; pero sin importar las circunstancias siempre sacan tiempo para demostrar lo mucho que se aman. Muestra de esto fue la más reciente publicación de Soto en su Instagram, en la que mostró parte de lo que fue la pequeña, pero feliz reunión de cumpleaños que ella le hizo a su esposo; publicación que ella acompañó de las siguientes emotivas palabras:

“Feliz cumpleaños amor. Otro año más siendo el héroe de la casa, el que arregla todo, el que siempre lleva a los partidos a Valentino, el que peina a Violetta y el que nos hace reír. Gracias por tu paciencia, por tu buen humor y por aguantar este combo familiar que te ama. Que este año te llegue con mucha salud, menos estrés y más momentos para disfrutar“, afirmó Soto, quien en los últimos días realizó un viaje a República Dominicana, país en el que estuvo siendo parte del evento ‘Meet in paradise Centroamérica’.