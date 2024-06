El ‘Desafío XX’ es uno de los ‘realities’ más queridos de Caracol Televisión, pues a lo largo de 20 años se ha encargado de sorprender a los televidentes temporada tras temporada con las difíciles pruebas que deben enfrentar físicamente y también las hostiles condiciones psicológicas a lo largo del programa. Uno de los participantes más destacados y queridos ha sido ‘Campanita’ quien fue el eliminado durante el más reciente capítulo y ahora Andrea Serna confesó que tiene “guayabo” por la salida de ‘Campanita’ del ‘Desafío XX’ y hasta terminó bailando con él.

Más allá de las habilidades físicas con las que contó ‘Campanita’ durante su presencia en el programa, desde el primer reto para elegir en que equipo quedaría cada uno de los participantes, generó risas y recordación entre los televidentes. Además de sus bailes de celebración e incluso su lenguaje corporal durante las pruebas.

Sin embargo, luego de recibir el chaleco a muerte y medirse en la pista junto a Kevyn, Santi y Yoifer, ‘Campanita’ tuvo que decirle adiós al ‘reality’, pero eso sí, dejando una huella en esta temporada y dejando uno vacío entre sus compañeros.

¿Qué dijo Andrea Serna sobre la eliminación de ‘Campanita’ del ‘Desafío XX’?

Andrea Serna no dudó en referirse a la eliminación de ‘Campanita’ por medio de sus redes sociales, asegurando: “Amo este momento, así en mayúsculas. En este instante, que ustedes no ven, es de los que más disfruto. Finalmente, fuera de competencia, romper barreras del juego y fundirme en un abrazo con ellos. Mi frase una vez apagamos cámaras: ¡Bienvenidos de vuelta a la realidad!”, las declaraciones de la presentadora del ‘Desafío XX’ estuvieron acompañadas de una imagen junto a ‘Campanita’ en medio de un abrazo.

Sin embargo, las palabras de Serna no terminaron allí, pues reiteró que no se trata de ‘Campanita’ sino de su ¿Campanita’: “Sin temor a equivocarme, todos te extrañaremos. Vuelta alto”. Asimismo, que mientras que se daba su despedida le ocurrió algo insólito, pues el ahora exparticipante del ‘Desafío XX’ le aseguró que no podía irse de la competencia sin antes bailar salsa con ella.

Por ende, ambos terminaron bailando la canción ‘Oiga mire, vea’ en uno de los espacios del box: “Pusimos música en un teléfono y a azotar baldosa. En tapete los zapatos no ruedan”. Ahora, recordando el momento y al parecer, descansando en su hogar, la presentadora dejó claro que fue difícil la despedida del participante: “Me dio guayabo, mucho guayabo que se fuera Campanita, pero seguramente le va a ir muy bien como a todos los que están en ‘El Desafío’”, agregó Andrea Serna.