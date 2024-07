Andrea Serna confesó lo difícil que fue renunciar a RCN y cómo el esposo de Catalina Gómez fue clave llegar al Desafío

El ‘Desafío XX’ es un programa de entretenimiento que pertenece a Caracol Televisión y a lo largo de dos décadas ha logrado seguir cautivando a los televidentes a partir de nuevas pruebas y también con un grupo de desafiantes quienes se arriesgan a enfrentar estas complejas condiciones con el fin de alcanzar el premio mayor, pero más allá del contenido del programa, quienes tampoco pasan de largo son sus presentadoras, entre ellas una de las más queridas, Andrea Serna, quien recientemente confesó lo difícil que fue renunciar al Canal RCN y cómo el esposo de Catalina Gómez fue ficha clave para su llegada al Desafío.

PUBLICIDAD

Sin duda, Serna se ha convertido en una de las conductoras más reconocidas en el país debido a su amplia trayectoria en diferentes programas nacionales, entre los que se destacan el ‘Factor X’ y ‘Protagonistas de nuestra tele’, formatos que pertenecen al Canal RCN y en el que estuvo por más de 15 años y su salida se habría dado en el año 2017 para darle paso a nuevas experiencias en su vida.

Y ahora, luego de algún tiempo, Serna recientemente volvió a referirse a este tema por medio de un video en el que buscó referirse a su llegada al ‘Desafío’. “Figurense que yo después de 18 años trabajando en RCN, decidí renunciar (...) Fue dificilísimo, lo consulté con la almohada como un año duré pensándolo como un año, duro durísimo porque no crean salir de la mencionada zona de confort es un lío. El caso es que renuncio y comienzo a hacer otro tipo de proyectos, recuerdo que una semanas después de la renuncia trabajé con Nickelodeon, trabajé en España, estuve en Barcelona diseñando una colección para Colombia con Martha Tous, directora de creativa de Tous en fin, como a expandir mi carrera a lo que podría ser mi carrera fuera de esos estudios que tan amorosamente me acogieron por casi dos décadas”.

Si bien, la presentadora del ‘Desafío’ no habló de los motivos que la llevaron a renunciar del Canal RCN, si habló de cómo llegó a Caracol Televisión, donde sus primeros apariciones se dieron en ‘Colombia next top model’ y posteriormente al ‘Desafío’, tras la salida de Margarita Rosa de Francisco: “Creo que habían pasado 6 meses después de mi renuncia y recibo una llamada a la que contesté como ‘wow, ¿cómo estás’, siento que como que regresé en el tiempo. Resulta que del otro lado del teléfono estaba la persona que hace muchísimos años me había llamado para el primer casting que hice para un noticiero nacional por allá en 1998 y para ese momento la estaba recibiendo en el 2016- 2017 era Juan Esteban Sampedro, hoy por hoy, vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión y me dice, vamos a hacer un nuevo formato en Caracol y supe que renunciaste que tal si haces el casting es una formato que vamos a grabar en Brasil mientras tanto yo pensaba será que es oportuno, no será como maluco. O sea yo hace nada me fui del otro canal...”