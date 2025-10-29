Andrea Serna, del ‘Desafío’, habló de las decisiones de su vida que tomó temblando

Uno de los programas más exitosos de Caracol Televisión es ‘El Desafío’ que lleva más de 20 años al aire, contando con una amplia acogida entre los televidentes, quien desde las primeras semanas eligen a su equipo favorito Gamma, Alpha, Omega y Beta, sin embargo, solo uno se llevará el premio de los 1.200 millones de pesos.

Desde hace más de cinco años quien se ha destacado como presentadora ha sido Andrea Serna, contando con una amplia experiencia en la pantalla chica que también le ha permitido ganarse el cariño de los televidentes. Si bien, la presentadora no suele ser tan activa en sus redes sociales, lo cierto es que en ocasiones suele referirse a algunas de sus situaciones de su vida y en medio de una de sus más recientes apariciones mencionó aquellas experiencias que más complejas han sido para ella.

“Decisiones que tomé temblando (...) El Factor X, después de 7 años trabajando en un noticiero, cómoda, feliz y estable, llega la propuesta del Factor X Los grandes formatos de entretenimiento apenas aterrizaban en el país. ¿Quién me garantizaba que algo tan nuevo iba a funcionar?

¿No era mejor quedarme donde estaba?, ¿a la audiencia le iba a sonar cambiar las novelas, de las 8 pm, por cantantes?, imposible tener respuesta. Seguí mi intuición y… acerté (…) Renunciar, 18 años en una compañía en la que crecí, aprendí y me despedí con total gratitud. A veces simplemente sabes que es el momento de partir, que quieres descubrir nuevos espacios, que afuera hay muchos universos por explorar, pero dar el paso, cuando te han valorado y querido, es dificilísimo, se lo “consulté a la almohada” más de un año, hasta que lo hice. Me lancé a ser independiente y el ejercicio ha salido sorprendentemente bien“, fueron las declaraciones que añadió Andrea Serna, del ‘Desafío’.