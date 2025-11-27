Así Vanessa de la Torre confirmaría su permanencia en Caracol Radio

Caracol Radio es una de las cadenas de radio y conglomerado radial más antiguos y prestigiosos de Colombia, con una rica historia que se remonta a su fundación en Medellín en 1948 por Fernando Londoño Henao. Desde 2003, la cadena es propiedad del grupo empresarial español Grupo Prisa, hace un año tuvo algunos cambios notorios al hacer una alianza con el canal 1, pero una vez más traen novedades dentro de la cadena.

Uno de los cambios que traerán es la fusión entre Caracol Radio y La W, sus dos emisoras habladas más importantes. Según información filtrada, la compañía de Prisa Media decidió unificar ambas señales en un solo proyecto que tendrá un formato mucho más digital, pensado para competir directamente con modelos como el de Blu Radio, donde las redes sociales y el contenido en vivo son la estrategia.

Esta unión llega en medio de una profunda reestructuración interna que incluyó el despido de más de 80 empleados, entre ellos se rumora que son saldrían figuras conocidas como: Roberto Pombo, Alfonso Ospina y Vanesa de la Torre. También se habla de tensiones con los sindicatos, lo que habría acelerado la decisión de reorganizar el modelo de operación de la cadena.

Hasta ayer, Vanessa de la Torre no se había pronunciado al respecto, pero en la mañana de este jueves 27 de noviembre posteó una historia en su Instagram, en la cual aparece en las cabinas de Caracol Radio junto a Gustavo Gómez. La descripción es “Al aire, siempre”, lo que se podría interpretar como que confirma su permanencia en la cadena radial o al contrario, se estaría despidiendo del programa 10:00 am, en cuál llevaba alrededor de cinco años.