Vanessa de la Torre sería una de las afectadas por el posible despido masivo en Caracol Radio

Ya son 77 años los que lleva Caracol Radio desde su creación, medio de comunicación que estaría pasando por un fuerte sacudón en su nómina y una restructuración de sus contenidos que llevaría a decirle adiós a una de las emisoras más queridas del país. Destacados periodistas, como Vanessa de la Torre, estarían dentro el listado de los despedidos.

Esta casa radial está conformada por siete emisoras, cinco de ellas musicales y dos habladas: Bésame, Los 40, Radioactiva, Tropicana, La W y Caracol Radio; las cuales están viviendo un cambio casi obligado, para mantenerse vigentes debido al consumo de contenido en las redes sociales.

Laura Gallego aseguró que Vanessa de la Torre sentiría un amor escondido por Petro, "decirle menos que suripanta es un halago"

Dentro de la información que se filtró se destaca que habría una fusión entra La W con Car,acol Radio, dejando así solo una emisora hablada. Es de resaltar que este medio de comunicación había realizado una fusión con Canal Uno, que llegaría a su fin el 19 de diciembre.

Esta reestructuración habría resultado en el futuro despido de más de 80 empleados, incluidos nombres reconocidos como Roberto Pombo, Alfonso Ospina y Vanesa de la Torre, además de supuestos problemas internos con los sindicatos de la compañía.

Hasta el momento, De la Torre, que también pasó por reconocidos medios como CNN en Español, Noticias Caracol, y Blu Radio; no ha salido a pronunciarse al respecto, y en su último video en Instagram, celebró que la campaña que tienen ‘Ningún niño sin juguete’, ya logró recoger 7.000 juguetes, destinados para niños de escasos recursos en esta época navideña.