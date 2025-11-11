Gabriela Tafur le dio cátedra a la exseñorita Antioquia de cómo ser reina; varias exseñoritas Colombia la respaldaron

Gabriela Tafur Náder, nacida en Cali, es abogada, modelo, presentadora y líder social. En noviembre de 2018 fue coronada como Señorita Colombia, título que la catapultó al top 5 en Miss Universo 2019. Esta vez la exseñorita salió hablar de lo sucedido con Laura Gallego, quién tuvo que renunciar a ser Señorita Antioquia, tras verse en vuelta en una polémica por sus delicadas afirmaciones.

Su cuenta de Instagram había sido el lugar en donde Gallego ha compartido contenido política, expresando su rechazo hacia el actual presidente y su apoyo por Álvaro Uribe.El video que la puso en la mira fue precisamente de este tipo, donde Laura aparece al lado del precandidato a la presidencia,Abelardo de la Espriella, en él Laura le pregunta de manera provocadora:“¿Bala para Petro o para Daniel Quintero?”,a lo que De la Espriella responde:“No, esos manes no valen ni una bala”.

Posteriormente, Laura Gallego renunció a la corona el pasado 28 de octubre, en esta misma red social con un comunicado, donde expresó que la estaban silenciando por “pensar diferente”, atribuyendo esto a su rol como mujer en la sociedad:"soy una mujer con criterio, con una trayectoria de activismo cívico y con una voz política que jamás he ocultado ni ocultaré”.

¿Qué dijo Gabriela Tafur sobre lo sucedido con Laura Gallego, exseñorita Antioquia?

Por medio de un video compartido en su Instagram, Gabriela Tafur comentó que a pesar de que era tarde para hablar del tema, quería expresar su punto de vista frente a lo que pasó con la exseñorita Antioquia.

En primer momento señaló que como reina, se tiene la responsabilidad de hablar de temas que son relevantes en todo el país: “Cuando uno toma la decisión consciente de participar en política, uno tiene que saber que si uno toma una posición muy clara, esta excluyendo ya de por si a la mitad de la población y eso va en contra vía de lo que representa ser Señorita Colombia”, expresó Tafur.

Agregando: “Lo que más me molesta, es utilizar la excusa de libertad de expresión para incitar a la violencia, más aún cuando tienes un lente y una lupa enorme (...)”, añadiendo que era una falacia asegurar que juzgan a las mujeres bonitas por ser inteligentes. Tafur dio el ejemplo claro de como los concursos de belleza han cambiado, a la par sus participantes que van totalmente preparadas, por lo que no era una excusa para justificar un mensaje violento.

En los comentarios del video, otras exreinas del país, expresaron su apoyo ante el discurso de Tafur, entre ellas, Paola Turbay, María Fernanda Aristizabal, Catalina Duque y Catalina Robayo.