Jorge Rausch, de ‘MasterChef’, mostró su nuevo proyecto fuera de RCN, ¿adiós al canal?

Jorge Rausch es uno de los chefs más conocidos en Colombia, pues cuenta con una carrera de más de 15 años en la gastronomía, lo cual le ha permitido abrirle las puertas a algunos restaurantes en el país y también ser parte de la televisión con programas como ‘MasterChef Celebrity’, donde ha figurado como jurado en el ‘reality’ del Canal RCN.

Si bien, Rausch ha logrado destacarse en ‘MasterChef Celebrity’, alcanzando así una amplia acogida entre los televidentes debido a su participación no solo en Colombia, sino también en otros países, vinculando también este rol con sus restaurantes.

Pero, con el fin de seguir dándose a conocer a través de las redes sociales, Rausch le da la bienvenida a un nuevo proyecto como lo es ‘Los andropausicos’ en compañía de Fernando Solórzano, donde busca hablar sin filtro de andropausia el cuerpo, el deseo y el ego masculino.

Lo cierto es que esta termina siendo una propuesta bastante diferente frente a las facetas que ha mostrado Jorge en la pantalla chica y ahora, incluyendo a Fernando Solórzano, quien logró ganarse el cariño de los televidentes luego de su participación en ‘La casa de los famosos’, del Canal RCN, sin dejar de lado, la serie de proyectos televisivos que ha realizado.

¿Quién es la expareja de Jorge Rausch, de ‘MasterChef Celebrity’?

La exnovia de Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’ es Nathalie Monsalve, quien durante años se dedicó al modelaje y en medio de los eventos a los que habría asistido se conoció con Jorge. Actualmente, la joven adelanta su faceta como empresaria, contando así con su propia marca de lencería y también de perfumería, más conocida, como Rosetum y para aquel momento del lanzamiento, el chef confesó que no podía estar más orgullosa de ella por cada uno de sus logros.