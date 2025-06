Jorge Rausch de MasterChef, reveló cómo su abuela lo salvó de caer en quiebra; “no teníamos un peso”

Con 55 años recorridos, el bogotano Jorge Rausch se ha ganado a pulso la etiqueta de ser uno de los chefs más reconocidos en Colombia, distinción que no solo muestra frente a los fogones, también en la pantalla chica con su aparición en MasterChef Celebriy, tanto en la versión cafetera como en la ecuatoriana. Justamente el jurado de este concurso de RCN generó conversación luego de revelar en una entrevista detalles de cómo superó una quiebra económica, además de dar a conocer el nombre del primer canal que le dio la oportunidad de estar en la TV.

Rausch, ‘El del cachete’, como cariñosamente lo llaman en distintas partes de Latinoamérica estuvo recientemente en el sillón del formato digital ‘Detrás del nombre’, en el que se basó en su experiencia de vida para dejarle una enseñanza para las personas que lo siguen en redes, especialmente en Instagram, plataforma en la que acumula 1,7 millones de seguidores.

“El éxito no viene por casualidad, nunca. Hay chispas de gracia en la vida que a uno Dios le tira y uno la agarra, y ve si la aprovecha o no. A mí me apareció ElGourmet.com y yo fui el que lo agarré y supe qué hacer con él; y es algo que no le llega a todo el mundo, me llegó a mí, pero yo lo supe aprovechar”, expresó el dueño del restaurante Casa Palermo, mismo que dio a conocer cómo fue el duro inicio para la consolidación de su ‘hijo’ mayor, Criterión.

“En mi caso todo fue a punta de trabajo, cuando nosotros empezamos no teníamos ni un peso, teníamos muy poca plata; una parte no las dio mi mamá y la otra parte mi abuela y con eso logramos abrir Criterion, si no abríamos esa semana a las dos semanas estábamos quebrados, fue un riesgo enorme y bueno, juegue y trabaje duro. Hay que disfrutar el proceso también”, añadió.

