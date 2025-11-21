Música, talleres y novenas: Estos son los planes para vivir una temporada mágica y familiar en Navidad

En el centro comercial Titán Plaza, la Navidad se vive como una experiencia fantástica, mágica e inolvidable. Este año, presenta Navidad en la Aldea Titán, una propuesta que combina tradición, tecnología y emoción familiar, diseñada para sorprender a visitantes de todas las edades.

Con una gran inversión de $1.500.000.000 millones de pesos, desde el 22 de noviembre de 2025 hasta el 12 de enero de 2026, cada rincón del centro comercial se transformará en un escenario encantado con ocho estaciones interactivas e instagrameables, protagonizadas por los animales de la aldea y el espíritu navideño. Entre ellas destacan:

La Cabaña de Santa, donde se realizarán las novenas y los shows musicales.

El Rincón de los Osos, La Casita del Zorro y Cartas a Santa, espacios llenos de magia y color.

La Silla de Santa (nivel 4) y el Farol de Don Bigotes (terraza), ideales para capturar recuerdos únicos.

El imponente Árbol Gigante de la Aldea Titán, de 16 metros de altura, que dará la bienvenida desde la plazoleta de la calle 80.

Como gran novedad, llega en exclusiva al centro comercial “Balloon Experience”, una atracción inmersiva internacional con más de 150.000 pelotas, luces LED inteligentes y música sensorial, creada para despertar los sentidos, fomentar el juego libre y reconectar con la alegría de ser niños.

En Titán Plaza, hemos entendido que la Navidad se construye con mucho más que luces y decoraciones. Se construye con personas. Detrás de “Navidad en la Aldea Titán”, nuestra campaña 2025, existe un equipo de más de 200 personas que durante meses ha dedicado su talento, sensibilidad y creatividad a diseñar una experiencia inmersiva y multisensorial, pensada para sorprender, conmover y reunir a miles de familias bogotanas.

INICIO DE LA TEMPORADA NAVIDEÑA

En esta Navidad, Titán Plaza inició la temporada con un acto del alma para el alma con la entrega de más de 1.000 regalos para los niños de 30 fundaciones invitadas en unión con la Fundación El Alma No Tiene Color, precedida por la Top Model Belky Arizala.

Durante la jornada, el centro comercial se llenó de música, alegría y emoción con la participación de 30 fundaciones de niños y jóvenes, quienes fueron los verdaderos protagonistas de esta tarde especial. Al finalizar, se entregaron más de 1.500 regalos de Navidad como símbolo de unión y esperanza, brindando una sonrisa a cientos de niños en condición de vulnerabilidad.

Este acto contó además con la participación de gremios, empresarios, actores, reinas, modelos y artistas invitados, quienes acompañaron a los niños de las fundaciones en una pasarela natural que recorrió los pasillos del primer nivel de Titán Plaza.

ENCENDIDO OFICIAL

El sábado 22 de noviembre, Titán Plaza inaugurará oficialmente la Navidad con una jornada cargada de emoción y significado. El evento continuará a las 6:00 p.m. con el Show Musical de “Cantar y Vivir”, que marcará el encendido oficial de la 'Navidad en la Aldea Titán’, iniciando una temporada llena de luz, música y esperanza.

PROGRAMACIÓN DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Titán Plaza ofrecerá una amplia agenda cultural y familiar, entre la que se destacan:

Noviembre:

Pasarela XUSS, con invitadas especiales de Betty la Fea .

. Acto simbólico “Titán Púrpura” (25 de noviembre) por el Día de la No Violencia contra la Mujer.

Festival Folclórico Distrital Bacatá (27 al 29 de noviembre), con presentaciones de danza, folclor y belleza.

Black Days – Colombia de Compras (27 al 30 de noviembre), con descuentos y horario extendido hasta la medianoche.

Diciembre: