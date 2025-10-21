Así lucía Valentina Taguado en ‘Con ánimo de ofender’, ¿la recuerda?

El programa Con Ánimo de Ofender, protagonizado por los comediantes Camilo Sánchez y Camilo Pardo (más conocido como “El Mago”), era un formato digital colombiano que consistía en humor callejero y sin filtros: en cada episodio los dos se reunían junto a más comediantes frente a cámara, abordaban temas de actualidad política, escándalos y los ridiculizaban a través de monólogos e improvisaciones.

Su estilo se caracterizaba por un humor negro, directo y muchas veces calificado como polémico: buscaba tensionar la línea entre la sátira y la ofensa, apelando a lo incómodo para lograr la risa. Finalmente, aunque el programa dejó de producirse en YouTube, dio paso al nuevo formato Fuck News, en el que ambos reinterpretan noticias reales bajo el prisma del humor irreverente.

Muchos de los que estuvieron en el entonces innovador formato, ahora son caras conocidas en el mundo digital, esto por seguir explorando con nuevos programas y también de la mano de la televisión tradicional. Ese fue el caso de Valentina Taguado, quien antes de llegar a la radio y a la televisión, salió ocasionalmente en dicho programa, donde lucía bastante diferente y manejaba un humor más “pesado” al que ha tenido en radio.

Taguado habría hecho parte de ‘Con Ánimo de Ofender’ hacia el año 2021, siendo ya conocida en el ámbito del Stand up comedy, también en las redes. Para el 2023 participó en su primer reality llamado Survivor de RCN, posteriormente llegó a la emisora Los40, donde creció exponencialmente en su marca personal, pero también junto a la marca con la sección de ‘Impresentables’.

No obstante, una nueva oportunidad de reality tocó su puerta, se trató de MasterChef Celebrity 2025, donde logró entrar al top 10 de la competencia y por el momento continuar allí. También se despidió de Los40 y estrenó con RCN un formato similar llamado ‘Qué hay pa dañar’.