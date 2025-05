Carolina Cruz confesó cómo está dividida la custodia de sus hijos con Lincoln Palomeque, “es algo muy serio”

Carolina Cruz es una de presentadora, empresaria y modelo quien se dio a conocer en la esfera del entretenimiento luego de su paso por el Concurso Nacional de Belleza y desde allí, su carrera logró dispararse a tal punto que se convirtió en una de las personalidades más famosas tanto en RCN como en Caracol. Sin embargo, la caleña ha sido el centro de las polémicas, en diversas ocasiones, por su nueva relación con el piloto Jamil Farah.

La tulueña, sin duda, con el paso de los años se ha encargado de ganarse el cariño de sus seguidores, quienes están al pendiente de cada una de sus apariciones tanto en televisión como en las redes sociales, donde termina siendo bastante activa. Lo que la ha llevado precisamente a formar parte de diferentes programas y convertirse en la protagonista de diferentes entrevistas.

Una de las más recientes estuvo de la mano de su gran amigo y estilista como lo es Franklin Ramos, donde se refirió a varios detalles de su vida y uno de los que siempre genera intriga y según ella no pasa de largo, tiene que ver con su expareja y padre de sus hijos, Lincoln Palomeque.

Como fue mencionado en anteriores apariciones, Carolina y Lincoln cuentan con una excelente relación por el bienestar de sus niños, quienes son lo más importante para ambos. Pero por primera vez la presentadora de ‘Día a día’ se terminó refiriendo a cómo fue dividida la custodia de Salvador y Matías:

“La gente dice ‘ay, pero como se dividen el tiempo’. Yo tengo a los niños conmigo todo el tiempo y digamos que cuando hicimos la separación, Lincoln, bueno, vamos a hacer esto así porque si yo me voy de viaje… Cuando tú llevas una separación y la custodia es algo muy serio, cuando la custodia es compartida tienen que cumplir con la custodia como tal.

Entonces él me decía, si tengo un proyecto a México y dura tres meses y no pueda cumplir con la custodia, no pasa nada. O sea, yo me quedo con la custodia y tú puedes ver a los niños cuando tú quieras. Lincoln vive a tres cuadras de mi apartamento, con decirte que entra a la casa y entra con la huella", fueron las declaraciones expuestas por parte de Carolina Cruz.

¿Cuántos hermanos tiene Carolina Cruz, de ‘Día a día’?

Carolina Cruz, de ‘Día a día’ tiene un hermano, quien es Iván Darío Cruz, quien estaría sobre sus 40 años de edad. El hombre se graduó como administrador de empresas y desde hace varios años está radicado en Estados Unidos en compañía de su familia.