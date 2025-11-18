Carolina Cruz confesó que piensa Jamil Farah de su buena relación con Lincoln Palomeque, ¿celos a la vista?

‘Día a día’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos en Colombia, pues durante más de dos décadas ha hecho parte de la parrilla de contenidos de Caracol Televisión, estando presente en las mañanas y contando así con diversos invitados y por supuesto, un amplio equipo de presentadores conformado por Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carlos Calero y Carolina Cruz.

En varias ocasiones Cruz ha dado de que hablar por algunas de sus actitudes, pero sin duda, llamó la atención de sus fanáticos, luego de confirmar su relación tras poco más de dos años de su separación con Lincoln Palomeque, con quien compartió durante más de siete años y le dio la bienvenida a sus dos hijos, Matías y Salvador.

Actualmente, la presentadora de ‘Día a día’ se deja ver bastante enamorada de su pareja, Jamil Farah, con quien cumplió dos años de noviazgo y hace pocas semanas la invitó a un viaje de ensueño por Europa. En medio de la amplia visibilidad adquirida a través de sus redes sociales, la tulueña realizó una dinámica de preguntas, donde se refirió a qué piensa Jamil con respecto a su buena relación con Lincoln Palomeque.

“De las cosas más lindas de mi novio es su forma de ser, su forma de respetar mi tiempo y espacio, esa forma madura en la que sabe que el papá de mis hijos es y siempre será importante para mí, él entiende que él está y siempre estará porque es un gran papá. Mi novio sabe cuál es su posición y la entiende mejor que nadie, mis hijos lo quieren y lo ven como él siempre ha querido que lo vean… Como un buen amigo", fueron las declaraciones expuestas por parte de Carolina Cruz, añadiendo una foto junto a su novio en medio de su más reciente viaje.

Cabe resaltar que una de las mayores dudas por parte de los seguidores de Cruz ha tenido que ver con su relación con Palomeque, ya que se han dejado ver compartiendo en varios momentos especiales y por ende, acompañando a sus hijos en cada nueva etapa de que viven.