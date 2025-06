Carlos Vargas empezó a bailar en semáforos de Bogotá como parte de su nuevo trabajo; ¿de qué se trata?

Carlos Vargas es uno de los personajes más queridos de Caracol gracias a su carisma a la hora de presentar y la conexión que tiene con gran parte de su audiencia. Hace algunas semanas, anunció su llegada a la radio con la emisora Vibra y ahora está promocionando un especial regalo para los fieles oyentes de esta emisora que tiene que ver directamente con una de sus pasiones.

Fuera de los medios, en sus redes sociales el presentador comparte detalles de sus gustos y uno de ellos es la cantante barranquillera Shakira, que durante varias generaciones ha liderado el pop del país y con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ ha emocionado mucho más.

Pues Carlos ha trasladado su pasión hasta esta emisora y lanzó un concurso de llevar a ver a Shakira a México, a uno de los seguidores de la marca y para promocionar este especial concurso, han compartido varios cortos humorísticos que se han viralizado, en esta oportunidad fue uno de Carlitos bailando en los semáforos con la barranquillera y demostrando definitivamente que las caderas no mienten.

Carlos Vargas denunció la estafa que están haciendo con su nombre

El presentador afirmó que varios de sus seguidores le han estado consultando sobre una supuesta plataforma de inversión, a lo que Carlos desmintió que estuviera trabajando con este tipo de compañías e incluso llegó a afirmar que desde hace varios años y como una decisión responsable eligió no trabajar con publicidad para marcas. Carlos dedicó unos minutos a sus seguidores para explicarle la estafa diciendo: “Tengan presente que yo no hago comerciales, yo hace muchos años decidí no hacer comerciales. No le crean a la gente que yo no he invertido en eso tan morrongo. No tengo nada que ver con esa empresa corroncha, o ladrones y oportunistas que siempre abusan de la ignorancia de las personas. Es falso, no me voy a meter con una marca ordinaria que está robando a la gente, ¿será que me toca hablar con la Fiscalía?”