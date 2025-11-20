Famosa presentadora confesó que fue víctima de millonario robo, “Lloro por la rabia, esa impotencia”

La inseguridad continúa siendo un flagelo diario en Bogotá, golpeando a ciudadanos en calles, vías y establecimientos. Mientras los hurtos y robos se convierten en un constante dolor de cabeza, la presentadora Ana María Vélez se sumó recientemente a la lista de víctimas, sufriendo un nuevo hecho delictivo en la capital.

A través de sus redes sociales, Ana María confesó que sobre las horas de la madrugada de este 20 de noviembre le robaron con armas de fuego su camioneta, hecho que tuvo lugar en el barrio Normandía en Bogotá: “El susto fue monumental, han pasado casi tres horas y sigo temblando. Duele ver que no logra recuperar la seguridad, señor alcalde Carlos Fernando Galán, ayúdeme a recuperarla”.

"Me dejaron sin carro, sin celular, sin papeles. Lloro por la rabia, esa impotencia y eso de sentirte vulnerado, violentado. Gracias a Dios estoy bien, pero los ciudadanos tenemos derecho a vivir tranquilos, a no ser despojados de las cosas por las que nos esforzamos a diario", fueron las declaraciones que añadió Ana María Vélez.

Asimismo, la presentadora pidió ayuda a las autoridades para poder encontrar su vehículo robado, confesando que incluso la dejaron sola y no notificaron a Sijín para la realización de la respectiva denuncia, destacando que esta es su obligación.

Luego de que Vélez dio a conocer el caso de robo del que fue víctima, han sido varios los mensajes de apoyo recibidos, así como también pidiéndole a las autoridades claridad y acciones contundentes frente a este hecho.