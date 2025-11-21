Impresionante: La misma banda de ladrones en Bogotá se robó, por lo menos, cuatro carros en una misma noche

Momentos en los que la banda se roba dos vehículos. (Foto: Captura de video Noticias Caracol 21 de noviembre de 2025)

En las últimas horas se conocieron los casos y los videos registrados por las cámaras de seguridad en donde se observa el modus operandi de la banda de ladrones de carros en Bogotá, que en una misma noche habría hurtado, por lo menos, cuatro vehículos. En las imágenes se observa el vehículo que utilizan para cometer los robos.

Según conoció el Ojo de la Noche, esta banda de ladrones de carros de Bogotá empezaría a operar después de las siete de la noche.

Así opera banda de ladrones de carros en Bogotá

En video quedaron registrados dos de los cuatro casos que se habrían registrado en la noche de este jueves, 20 de noviembre, en donde se observa paso a paso cómo es que esta banda logra ejecutar los hurtos.

El Ojo de la Noche reveló como en uno de los casos, donde una mujer fue la víctima, tres hombres que usan tapabocas, se bajan de un vehículo rojo, poco después que una mujer ingresó al parqueadero de su vivienda.

La mujer fue sorprendida por los tres sujetos, quienes la intimidaron con un arma de fuego, la golpearon y se le llevaron el carro.

“Entré el carro, cuando me cayeron tres tipos, uno con un arma. El otro me golpeó en la cabeza. Yo pedí auxilio, pero me dijo, ‘cállese o le sucede otra cosa’. Mi hermano salió y le apuntaron con el revolver. Uno se subió por un lado y otro atrás”, reveló a Noticias Caracol Adriana Delgadillo, víctima del robo.

La banda siguió su camino hacia el norte de la ciudad y en medio de la calle interceptó una camioneta, en la que se movilizaba una familia, le bloqueó el paso y se bajaron apuntando con las armas.

Tres de los ladrones se bajaron, mientras el conductor de la banda esperó que bajaran a los pasajeros y cometieran el robo.