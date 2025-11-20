Ladrones siguieron y arrastraron a dos mujeres que habían sacado 40 millones de pesos del banco, sospechan de los empleados de la entidad

Momento en el que las dos mujeres fueron arrastradas. (Foto: Captura de pantalla video Noticias Caracol 20 de noviembre de 2025)

En las últimas horas se conoció el caso en el que dos mujeres fueron seguidas y arrastradas por los ladrones que sabían que habían retirado una fuerte suma de dinero del banco. Sucedió en pleno centro de Bogotá, a pocos metros de la carrera 30 y la calle 13, en donde las mujeres vivieron minutos de terror luego de retirar más de 40 millones de pesos correspondientes a una herencia que el padre fallecido había dejado a su esposa.

Pensaron que sería un trámite rápido y discreto, pero todo terminó en un atraco violento que que dejó heridas a las dos mujeres.

También le puede interesar: Ya hay fecha para que habiliten el puente de la Calle 19 con NQS: IDU finaliza reforzamiento estructural

Robo a dos mujeres después de salir de un banco en Bogotá

Según conoció el Ojo de la Noche, el dinero provenía de aportes de pensión que, tras un proceso de devolución, fueron entregados mediante un cheque consignado a una de las hijas.

“Aproximadamente 40 millones de pesos. Lo retiramos porque fue un dinero que mi papá le dejó a mi mamá… Llegamos al banco, retiramos todo muy callado. No se le avisó a nadie”, relató uno de los familiares que acompañó a las mujeres, una de ellas adulta mayor.

Aseguran que solo tres personas de la familia conocían la diligencia. Sin embargo, cuando salieron del banco y se dirigían al parqueadero cercano fue cuando dos hombres en motocicleta, que al parecer los venían siguiendo, los interceptaron. En video quedó registrado cómo los delincuentes circulan en contravía mientras esperan a sus víctimas.

“El ladrón sabía quién llevaba la plata, porque en el video se nota a quién fue la que cogió… Él la cogió de la maleta, la tumbó al piso, tumbó a mi mamá, las arrastró”, contó el familiar.

Aunque dice que intentó reaccionar para defenderlas, desistió al ver que los asaltantes estaban armados. Además señala directamente a los cajeros de la entidad bancaria como posibles responsables de filtrar información sobre quién llevaba el dinero y dónde lo habían guardado.

“Los cajeros fueron los que estaban ahí en el momento, porque nadie más sabía… Nosotros tres únicamente sabíamos”, insistieron.

Cabe recordar que la Policía Nacional tiene disponible el servicio de acompañamiento para cuando van a retirar altas sumas de dinero en las entidades bancarias, sobre todo, en esta época del año.