Michelle Rouillard aprovechó el pantallazo de MasterChef para incorporarse a proyecto lejos de RCN

MasterChef Celebrity Colombia 7, está por definir el nombre de la mujer que heredara la corona de Paola Rey, mérito que, lastimosamente para Michelle Roullard, no se va a poder dar. A pesar de esto, la actriz aprovechó su salida en el programa culinario para incorporarse en un proyecto publicitario.

La despedida de esta participante dejó un gran vacío en el set y género lágrimas en la presentadora, Claudia Bahamón, quien le dejó estas sentidas palabras tras su despedida: “Querida Mitch, Hoy te despides de MasterChef, y no quiero dejar pasar la oportunidad de decirte lo increíble que ha sido verte brillar en esta competencia”, afirmó Bahamón.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Claudia Bahamón, de ‘MasterChef’, se despidió en medio de la tristeza de querida figura

Valentina Taguado y Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity (RCN)

"Estuviste literal a un paso de llegar a la final, y para quienes te vimos desde el comienzo, fue fascinante vivir como conquistaste poco a poco tantos corazones. Eres de corazón generoso, “rara rara” (como tú misma te autodenominas y nos haces reír con ese cuento jajajaaj), disciplinada, con una risa que contagia alegría, vulnerable y sensible… y a veces tus lágrimas y nervios parecían jugarte en contra, pero siempre salías airosa con cariño, abrazos espichados, palabras de aliento (como una niña chiquita) talento y creatividad", añadió la huilense.

Fue tal el impacto que generó Michelle en este formato de cocina, que la producción la eligió a ella para que fuera la cara de una campaña publicitaria de una reconocida marca de pollos, en donde realizó una de sus recetas. Video que alcanzó las 67.000 reproducciones en menos de 24 horas.