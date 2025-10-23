Michelle Rouillard de MasteraChef se ha mostrado bastante enamorada, ¿quién es el afortunado?

Michelle Emilie Rouillard es una actriz, modelo y ex-reina de belleza colombiana con ascendencia francesa. Su paso por el reinado de belleza nacional se dio en los años 2008 y 2009 cuando fue Señorita Colombia, representando al departamento del Cauca. Posteriormente, llegó a la televisión y uno de sus papeles más recordados es Sara en ‘Tu voz estéreo’ del canal Caracol.

Actualmente la vemos en las pantallas por MasterChef Celebrity, donde al principio llamó la atención por su personalidad, la cual choco en algunos capítulos con sus compañeros y resonó en el público. No obstante, Rouillard ha demostrado su talento en la cocina y se encuentra en el top 10 del reality con la probabilidad de acercarse a la gran final.

¿Quién es la pareja de Michelle Rouillard?

En los últimos post, a parte de MasterChef, Michelle se ha acercado bastante a la cocina, subiendo videos propios cocinando, pero a la par ha compartido alguna que otra foto junto a un hombre. Se trata de Jacobo Bonilla, un chef del restaurante Debora, que cuenta con una gran cantidad de seguidores en su Instagram.

En las postales se les ve juntos y en la más reciente aparece la actriz y modelo dandole un cariñoso beso, mientras que él le comento que son inseperables. Por el momento no se conocen más detalles de la relación, si es reciente o cómo se conocieron, pero lo que si es que comparten el gusto por la comida y el arte de cocinar.

¿Quienes son los famosos que llegaron al top 10 de MasterChef Celebrity?