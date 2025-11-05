Michelle Rouillard ganó el reto de salvación de MasterChef y entró al top 7 de la competencia

En la noche de este martes, el capítulo de MasterChef Celebrity inició con la ausencia del participante Raúl Ocampo, quien durante el reto anterior, mientras preparaba un desayuno con Taguado, se lesionó. Esto al salir corriendo y coger un utensilio, se tropezó con un banco de madera y cayó al piso, si bien no pasó a mayores, le generó una lesión al actor, por lo que tuvo que acudir al médico.

“Raúl está incapacitado, en la mitad de la cocinada, yo estaba molestando a Valentina porque lo mandó al piso, realmente tuvo un accidente. En ese afán de terminar y con la adrenalina, se dio cuenta de que tan grave estaba”, explicó la presentadora Claudia Bahamón.

Por otro lado, la famosas Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Michelle Rouillard y Patricia Grisales debieron enfrentarse al reto de salvación, con 60 minutos en el que cada una realizó una propuesta para sorprender al jurado y poder subir al balcón. En el caso de Patricia Grisales, presentó varias dificultados durante el reto, por lo que al culminar la preparación se vio frustrada y con algunas lagrimas, indicando que han sido días difíciles para ella.

En el momento de presentar sus platos, la primera en pasar fue Violeta Bergonzi con un plato con el nombre de su mamá, la cual fue una reinterpretación del ajiaco, este logró encantar al jurado. Incluso Violeta pudo llevarse un cachete de Raush, la siguiente fue Patricia, quien a pesar de las dudas, pudo llevarse buenos comentarios.

La siguiente en pasar fue Michelle Rouillard con una cazuela de mariscos, que también le encantó a los chefs, por lo que esta noche tuvieron bastante difícil la decisión. Por último, pasó Carolina Sabino con un plato llamado “Impronta de mimi”, el cual contaba con bastantes elementos que también se llevó comentarios positivos, lo único fue que le faltaba un poco de sal a la sopa.

Finalmente, llegó el momento de elegir y la celebridad que logró subir al balcón y salvarse del reto de eliminación fue Michelle Rouillard.