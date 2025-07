Juan Diego Alvira confesó el temor que siente por su hija, María del Mar, “con los pelos de punta”

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas y presentadores más queridos de la televisión colombiana, pues lleva más de 15 años siendo parte de los principales medios de comunicación como lo son ‘El Espectador’, CityTV, Noticias Caracol y actualmente cuenta con su propio programa y su sueño cumplido, ‘Sin carreta’. En cuanto a su familia, sostiene una unión de 16 años con Ana María Escobar, con quien le dio la bienvenida a su hija, María del Mar.

Luego de lograr conquistar a su esposa, el experiodista de Noticias Caracol, tuvo claro que era la mujer con la que deseaba compartir el resto de su vida y aunque durante un buen tiempo buscaron agrandar la familia, lo cierto es que esto no se dio. Pero según declaraciones de Alvira cuando dejaron de intentar fue el momento en el que se enteraron de la llegada de María del Mar.

Aunque el ibaguereño no suele revelar mayores detalles de su vida privada, hace pocos días estuvo haciendo parte del podcast ‘El placer de tenerte’, donde se refirió a diferentes aspectos, entre ellos su rol en la televisión, el cariño de la gente y por supuesto, lo más importante para él, su familia, pues sacó a flote el temor que tiene con respecto a su hija.

“Donde hay tanta familia rara, extraña, con otros conceptos, en donde las personas hoy no sé, uno siempre mira el pasado y solo ve lo bueno, pero el presente es preocupante porque uno ve muchos más problemas de los que había antes, entonces solo hay un temor que me preocupa con mi hija y es que es hija única, entonces yo digo, como periodista sé y he dado noticias, las peores sobre masacres, violaciones y asesinatos de niños, entonces mantiene uno con los pelos de punta, super nervioso como papá.

A lo mejor se vuelve super protector, pero no quisiera serlo porque esto también puede ser contraproducente para ella, quiero ser el buen papá, porque al final los papás queremos que los hijos tengan lo que nosotros no tuvimos y uno quiere que su hija tenga mayores posibilidades de viajar, de conocer (…) El mundo no está fácil“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Juan Diego Alvira.

¿Por qué Juan Diego Alvira no tuvo más hijos?

La razón principal por la que Juan Diego Alvira y su esposa no han tenido más hijos es debido a una enfermedad autoinmune que padece Ana María Escobar. Juan Diego ha confesado que, aunque inicialmente tenían planes de agrandar la familia, sin embargo, la salud de su esposa es la prioridad.

Además, ambos confesaron que han contemplado la posibilidad de la adopción como una alternativa, pero actualmente están enfocados en sus proyectos.