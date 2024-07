Juan Diego Alvira confesó que tiene “otro hijo” y está a punto de cumplir un año, ¿qué pasó?

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas más queridos de la televisión colombiana, gracias a su carisma y espontaneidad frente a las cámaras. El tolimense en principio tuvo que enfocarse en la sección de tecnología en El tiempo, para luego llegar a ser parte de City TV, donde desmotró su gusto por estar en las calles que le permitió darse a conocer y llegar a Noticias Caracol, para luego de más de 5 años llegar a Revista Semana y finalmente cumplir uno de sus más grandes sueños con su propio programa ‘Sin carreta’ del Canal Uno, además de lanzarse como creador de contenido, donde recientemente Alvira confesó que tiene otro hijo y está a punto de cumplir un año.

El periodista ha sabido llevar su amplia visibilidad en la pantalla a las redes sociales, donde actualmente Alvira alcanza el más de millón de seguidores y en las últimas semanas estuvo algo ausente de las pantallas debido a unos días de vacaciones que se tomó con su esposa, Ana María Escobar y su hija, María del Mar por Asia, viviendo así diferentes travesías y uno que otro inconveniente.

En medio de su regreso a Colombia, el experiodista de Noticias Caracol aprovechó para volverse a encaminar en redes sociales y por ende, en su programa ‘Sin carreta’ del Canal Uno y hace pocos días compartió un video en el que aseguró: “Tengo algo muy serio que hablar con ustedes para quienes no lo saben, yo tengo otro hijo y este chiquitín está a punto de cumplir un año. Aún retumba en su cabeza el momento del día en que me dieron la noticia, cambiarle los pañales y verlo, dar sus primeros pasos ha sido toda una experiencia… Ya dejemos el drama, vengo a hablarles de ‘Sin carreta’. Aunque no lo crean ‘Sin carreta’ lleva en la incubadora en mi cabeza hace mucho tiempo”.

Seguidamente, Juan Diego Alvira reiteró que el camino para que su programa llegara a ser una realidad, no ha sido nada sencillo, pero fue precisamente gracias a su experiencia y arduo trabajo con el fin de contar las historias de la manera correcta: ”parirlo no fue fácil, pero sí muy emocionante (…) Cuando me llamaron del Canal Uno no lo pensé dos veces para empezar a alimentar así como nos tocó a muchos, a punta de bienestarina ‘Sin carreta’. Cuando nació no queríamos un set normal, arriesgándonos y sin esquema (…) Contra corriente hemos superado cada una de las adversidades”.

Ante el inesperado mensaje de Alvira, su esposa Ana María Escobar no dudó en referirse al tema reiterando: “Hasta yo me asusté”. Lo cierto es que el periodista considera este proyecto como un hijo más debido a que fue un sueño que siempre estuve presente en su mente.