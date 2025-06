Carolina Cruz, de ‘Día a día’, confesó el ‘problemita’ que ha tenido en su noviazgo con Jamil Farah, “he querido que cambie”

Carolina Cruz es una de las figuras más representativas del entretenimiento en Colombia. La tulueña a sus 19 años de edad fue virreina nacional en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia en 1999, lo que posteriormente le permitió ser modelo de diferentes revistas y marcas, para luego convertirse en presentadora trabajando en formatos como ‘Muy buenos días’, ‘Festival Internacional de Humor’, ‘Colombia next top model’ y por supuesto, ‘Día a día’. Si bien, Cruz construyó una familia con Lincoln Palomeque, actualmente volvió a encontrar el amor en Jamil Farah y confesó que le cambiaría.

Uno de los momentos más difíciles para la presentadora de ‘Día a día’ tuvo que ver con la situación de salud de su hijo Salvador, donde el menor tuvo que someterse a algunas intervenciones debido a su macrocefalia, pero a la par tuvo que lidiar con su separación con Lincoln Palomeque, la cual se habría dado alrededor del 2022.

Dos años después, con Salvador, mejor que nunca, Carolina volvió a encontrar el amor en un hombre menor que ella, que se desempeña como piloto, Jamil Farah, y con quien llevaría poco más de dos años, donde se ha dejado ver más enamorada que nunca, compartiendo en diferentes espacios.

Si bien, en varias ocasiones la presentadora ha reiterado que no imaginó sostener una relación con Jamil, lo cierto es que el amor nació entre ellos, respetando sus espacios y las obligaciones con las que cada uno cuenta. Sin embargo, hace pocas semanas, Cruz estuvo haciendo parte de ‘Hola gente’, donde se refirió a diferentes aspectos de su vida, entre ellos, con su novio, reiterando que no suele ser una mujer celosa e incluso no acostumbra a estar hablando durante todo el día con su pareja. Pues termina siendo bastante descomplicada cuando se trata de este, donde la tulueña confesó que le gustaría cambiar de su novio:

“Yo le cambiaría, bueno, lo que he querido que cambie, ya se lo he dicho, así como seguramente yo también tengo que cambiar, pero que, que es un poquito intenso (…) Es que él es más chiquito que yo, tiene 33 años. No es un intenso tóxico, sino que tiene más tiempo libre que yo, esa es como la cosa”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Carolina Cruz.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Carolina Cruz y Jamil Farah?

La diferencia de edad entre Carolina Cruz y Jamil Farah ha sido un tema de conversación. Cruz, nacida en junio de 1979, actualmente tiene 45 años de edad, es decir que le lleva 12 años a Farah, quien nació en 1991 y actualmente tiene 33 años.

A pesar de esta diferencia, Carolina Cruz ha expresado públicamente que la edad no ha sido un impedimento en su relación y que lo más importante es la conexión, el respeto y la forma en que se tratan mutuamente.