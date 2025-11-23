Nicolás Arrieta protagonizó bochornoso momento con policía, al afirmar que le habían robado cadena en show de Blessd

Nicolás Arrieta es un creador de contenido colombiano que ha ganado notoriedad por su estilo provocador y muchas veces polémico en redes sociales.Hace varios más de una década inició en YouTube, pero ahora su contenido alterna desde reacciones, denuncias de estafas digitales, críticas a otros influencers hasta momentos personales donde habla abiertamente de sus problemas de salud mental y consumo de sustancias.

Al parecer el consumo de estupefacientes le habría pasado factura una vez más, pues Arrieta protagonizó un bochornoso momento en la noche del 22 de noviembre, esto tras el show de Blessd en el Vive Claro de Bogotá. En varios videos que están rondando en redes sociales, se puede ver como el influencer afirma de forma alterada que le robaron una cadena en el lugar.

El Policía vuele y le pregunta por lo sucedido, pero Arrieta dice que a pesar de que les mostró un video del robo, ellos no hicieron nada, por lo que empieza a insultar al agente y pedirle que lo arreste. El influencer estira las manos para que le pongan esposas, pero los policías hacen caso omiso, mientras el sigue insultando y desafiando a la autoridad.

Otro de los clip compartidos, muestra como Arrieta agrede a un hombre en el lugar con una mazorca, al parecer el próximo integrante de La Casa de los Famosos, iba acompañado de un mujer de cabello rojo, que en varias ocasiones trato de calmarlo, pero él hacia caso omiso.

En comentarios, los internautas relacionaron este comportamiento a quizá Arrieta estaba bajo los efectos de las drogas: “Ya este man toco fondo, no fue más”, “Ese man ya solo inspira pesar”, “Que lastima, Nicolás necesita tanta ayuda”, “Que terrible y denigrante se ha vuelto Nicolás”, son algunos de las reacciones ante lo ocurrido.

Cabe resaltar, que el influencer quedó seleccionado por votaciones para la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, pero no se sabe si algunas de estas situaciones pueda afectar su llegada al programa de RCN.