Nicolás Arrieta de La Casa de los Famosos contó las graves consecuencias que le dejó el abuso de drogas: “quedé sin tabique”

El creador de contenido colombiano Nicolás Arrieta volvió a generar conversación en redes sociales tras contar detalles sobre las consecuencias que dejaron en su cuerpo los años en los que atravesó problemas de adicción. Arrieta, conocido por su estilo frontal y crítico en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram, no ha ocultado su lucha con la salud mental y el consumo de sustancias, temas que ha abordado tanto en sus videos como en transmisiones en vivo.

En varias ocasiones ha mencionado que estuvo internado para tratar su adicción, y aunque también ha sido blanco de críticas, él ha sostenido que compartir estos episodios puede servir de advertencia para quienes atraviesan situaciones similares.

En uno de sus recientes en vivos, el influencer sorprendió a sus seguidores al revelar las secuelas físicas que aún enfrenta. Durante la transmisión, afirmó: “Tengo un hueco en la nariz y tengo un hueco del otro lado, mi nariz está vuelta mierda”.

La declaración generó preocupación, comentarios de apoyo, pero también críticas por el consumo al que se expuso durante años.

¿Quién es el papá de Nicolas Arrieta?

Por otro lado, Nicolás también ha hablado de su vida personal y de cómo su familia no apoya su participación en el reality. En varios videos ha contado que, aunque mantiene contacto con sus padres, su padre, Samuel Benjamín Arrieta Buelvas, prefiere mantenerse al margen de su carrera mediática debido a su rol público. Arrieta Buelvas es abogado y Procurador Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, además de haber sido concejal de Bogotá y senador de la República por el partido Nueva Fuerza Democrática.

Mientras tanto, el público continúa votando para decidir quién será el primer famoso confirmado en esta nueva edición del programa, que promete una temporada llena de controversia desde antes de comenzar.