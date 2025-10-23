Nicolás Arrieta denunció inconsistencias en las votaciones para ‘La Casa de los Famosos 3′

Nicolás Arrieta y los aspirantes a La Casa de los Famosos 3

El próximo domingo a las 7:00 pm se conocerá el primer participante de la tercera entrega de ‘La Casa de los Famosos 3′, esto después de una semana de votación con el primer grupo de aspirantes. Más adelante se conocerán los participantes que entran de forma directa, pero en el momento los interesados se disputan un solo cupo.

Uno de los aspirantes, Nicolás Arrieta, quien hasta el momento ha logrado el mayor porcentaje, pero seguido a él está el dj y bailarín, Javier Gómez, ocupando el segundo lugar. Sin embargo, Arrieta por medio de su TikTok expuso que Javier estaría comprando votos, al ofrecer 100.000 pesos si votan por él, pero no directamente el influencer, sino su amigo, Farid Pineda.

¿Quiénes conforman el primer grupo de famosos para entrar al reality?

Nicolás Arrieta (Youtuber y creador de contenido) Carlos Grande del Gallego (Deportista y creador de contenido) Javier Gómez (Bailarín, DJ y creador de contenido) Juan Diego Becerra (Creador de contenido) Juanchin (Creador de contenido) Juan Diego Duque (Creador de contenido)

¿Cómo votar por su aspirante favorito?

Para elegir a su favorito de este primer grupo debe ingresar al sitio oficial de La Casa de los Famosos 2026, una vez este allí busqué la caja llamada “Votaciones La Casa de los Famosos”.

Una vez ingreses a la página, encontrará el nombre de los seis aspirantes anunciados hasta el momento. Allí, podrá hacer clic en la celebridad que le gustaría ver dentro de la competencia. Posteriormente, revise su elección y confirme.

Las votaciones estarán abiertas hasta el próximo domingo 26 a las 4 p.m. y el nombre del primer integrante de la casa se conocerá ese mismo día a las 7:00 p.m. en Noticias RCN.