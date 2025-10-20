Nicolás Arrieta no ha entrado a ‘La Casa de los Famosos’ y RCN ya le pegó fuerte regaño

El pasado 9 de junio el canal RCN y sus televidentes decidieron que Andrés Altafulla se debía coronar como ganador de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, programa concurso que ya está preparando motores para lo que será su próxima edición y ya dio el listado de las primeras celebridades que se la lucharán para ingresar al reality, dentro de ellos el youtuber Nicolás Arrieta, quien recientemente reveló que el canal ya le pegó el primer regaño.

Arrieta es considerado como uno de los máximos referentes de la creación de contenido en Colombia, dedicando más de 15 años a este trabajo, el cual sigue ejecutando a sus ya 34 primaveras; a pesar de varias pausas que ha tenido, entre otras cosas, por los problemas de drogadicción que enfrentó hace algunos meses y que lo llevaron a entrar en rehabilitación suceso que describió en un video en el que expresó:

“Hace como un año terminé mi relación, una relación muy larga. Paran la gente que me conoce y que me sigue hace años, sabe que siempre he tenido un problema y me vuelvo nada cuando termino una relación. (...) Ya venía con un tema de drogas y alcohol. (...) He consumido cocaína desde hace unos 7 años y otro tipo de drogas sintéticas más duras. (...) Estuve 8 meses vuelto nada, volví toda mi vida, una nada. Terminé en rehabilitación y no por decisión propia, en un hospital público. (...) No tenía ni zapatos; pero aprendí muchas cosas“, expresó en su momento.

Tras este delicado suceso en su vida, a su puerta golpeó una oportunidad que muchos de sus fans creían, no iba a aceptar, ser parte de los aspirantes para entrar en LCDLF3, oferta que también recibieron otros creadores de contenido como: Carlos Grande del Gallego, Javier Gómez, Juan Diego Becerra, Juanchin y Juan Diego Duque.

Como ya es costumbre en él, Arrieta ha actuado de manera irreverente con su convocatoria, y recientemente dio a conocer que ‘Nuestra Tele’ le pegó un halón de orejas por la masiva cantidad de entrevistas que ha aceptado en distintos medios, algo que aprovechó para pedirle a sus fans y de paso a sus ‘haters’ que voten por él; y que de paso inscriban sus cédulas para votar por las elecciones presidenciales venideras.