Ana Lucía Silva reveló que Alejandro Aguilar no le ha ayudado monetariamente con su hija, Violeta

Ana Lucía Silva es una actriz originaria de Cali, Colombia. Es recordada por su participación en varias producciones de televisión colombiana, como la telenovela El Joe, la leyenda, Rosario Tijeras, Allá te espero, entre otras más. Desde hace unos ocho años, reside en Estados Unidos, donde le dio un cambio por completo a su vida.

Puede leer: Ana Karina Soto dio detalles de cómo fue el terrible incendio que acabó con la vivienda de su padre en Cúcuta

La actriz estuvo en una entrevista con ‘La Red Caracol’, donde comentó que muchas oportunidades se le cerraron en Bogotá, por lo que decidió irse a Ecuador junto a sus dos hijas, Violeta y Celeste. Sin embargo, aunque era un gran lugar, Ana Lucía sentía que le faltaba algo, por lo que se fue a Estados Unidos, donde lleva 8 años y contó que no fue nada fácil, pues a pesar de que intentó seguir con el teatro y la actuación, no funciono.

Así, Analu empezó a buscar alternativas para poder pasar tiempo con sus dos pequeñas pero también poder tener dinero, por lo que trabajo en bares y plataformas de transporte. Uno de los detalles más llamativos fue cuando se refirió a la relación con el padre de su hija Violeta, nada más que el actor Alejandro Aguilar, quien lleva bastante años junto la presentadora de RCN, Ana Karina Soto.

“Económicamente no voy a decir que nunca ayudó porque si recuerdo un año cuando recién se conoció con Ana, que nos ayudó un año, un año dio un dinero chévere pero de ahí para allá ha enviado dinero en 18 años, tres veces. Yo me cansé de que todo lo que dijera, no lo cumpliera y yo dije un día, ay bueno yo no le voy a creer (...)”

Le puede interesar: Claudia Lozano de Noticias Caracol reveló que tuvo que someterse a cinco cirugías: “días de intenso dolor”

A pesar de no tener el apoyo de los padres de sus hijas, Silva ha logrado sacarlas adelante y hoy en día cuenta con un proyecto junto a Violeta, se trata de un podcast. También ha explorado su lado espiritual, convirtiendo su historia de vida en una fuente de inspiración bajo su etapa de“maestría cósmica”.