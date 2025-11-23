Blessd regaló casa a una fan en medio de su concierto en el Vive Claro de Bogotá

El concierto de Blessd en el Vive Claro (Distrito Cultural) de Bogotá, el 22 de noviembre, se consolidó como un evento de gran significado en la carrera del artista, marcando lo que él mismo calificó como su “primer estadio” en la capital tras haber agotado taquilla previamente en el Movistar Arena en al año 2024.

En este show, que celebró su ascendente éxito y se conectó profundamente con su fiel fanaticada, interpretando éxitos como “Medallo”, “Instagram” y “Imposible”. El momento más emotivo y comentado de la noche fue cuando Blessd demostró su gratitud al público al regalar una casa a una de las asistentes.

Mientras estaba en el escenario, salió una mujer con una enorme llave azul que decía: “La bendición de una casa”, por lo que el cantante explicó el gran obsequio que daría su público: “Yo sé lo duro que es, me entiende, quiero hacerles este detalle”, expresó.

Así bajo hacia al público y eligió a una mujer, quien entre lagrimas no podía procesar lo que estaba sucediendo, para luego irse caminando con el artista y que le dieran la mencionada llave. Este gesto, fue bastante aplaudido, teniendo en cuenta las recientes polémicas que viene atravesando el cantante paisa.

¿Qué dijo Blessd sobre los rumores de haber estado con la mujer trans, Samantha Correa?

Según Blessd, Pirlo tiene “rabo de paja” por ocultar sus secretos y referirse a las personas LGTBIQ+:“Haciendo este tipo de tiraderas ficticias donde señala a otra persona para tapar sus gustos más íntimos que no tienen nada de malo porque si yo los tuviera hace rato hubiera salido a decirlo abiertamentey sin miedo porque ser gay o bixesual o transexual no es nada malo, ni de que avergonzarse por mi parte no lo soy y créame que los apoyo muchísimo (...)”, comentó.

El paisa hizo énfasis en el respeto que tiene al tema, también señaló que en los próximos días iba a salir todo a la luz y le pidio a Samantha Correa contar la verdad: “Respeto mucho su proceso y no tengo nada contra ella, al contrario la invito a que si quiere decirla verdad sobre esto que pasa, sería súper bueno (...) si hubiera tenido algo con ella lo que fuera nunca me hubiera duda en mostrarlo por todas partes , porque respeto todo lo que ha pasado para tener su transición(...)”