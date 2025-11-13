Pirlo aseguró que Feid cacheteó a Blessd durante la Copa América 2024

Pirlo, cuyo nombre de nacimiento es Emanuel Cortés, es un artista caleño, se ha convertido en una de las voces más crudas y auténticas del trap colombiano. A pesar de tener un gran crecimiento en su carrera, el cantante también ha estado envuelto en diferentes polémicas: desde su aparición en un show en estado de evidente embriaguez y lo más reciente los problemas con Blessd, a quien acusó de secuestro y tortura.

Esta nueva polémica se desató luego de que el medio de comunicación ‘El tiempo’ desde su unidad investigativa sacará a la luz que el artista habría sido denunciado en la Fiscalía por amenazas de tortura, secuestro y obligar a muestras de sangre.

De acuerdo con el citado medio, el denunciante es Iván Andrés Galindo Navia, quien desde hace un tiempo se ha desempeñado como el manager de Pirlo, otro artista y compositor caleño. La relación de estos dos artistas se dio con la grabación de Ziploc y con el video musical de WYA Remix Black and Yellow que tuvo lugar en el año 2024. Sin embargo, antes de que se conociera esto, ya los artistas habían expresado su enemistad publicamente.

¿Se confirma pelea entre Feid y Blessd en la Copa América?

Entre lo más reciente, se conoció que Blessd bajó de las plataformas musicales las canciones que tenía junto a Pirlo, y a la par está rondando un clip del caleño en redes sociales, en el que está hablando del paisa y afirma que en la Copa América del 2024, Feid lo había cacheteado.

“Todos sus fanáticos son unos menores porque salgo a la calle y no me los he encontrado, nunca me ha pasado nada, hasta el sol de hoy, sigo esperando que me pase algo, a ver si me lo encuentro a usted de frente para pegarle la misma cachetada que le pegó el Ferxxo, por irrespetuoso (risas). Te cacheteó el Ferxxo hermano, ah (...)”

Los rumores de un desacuerdo entre Feid y Blessd aumentaron después de que un testigo presencial compartiera detalles de una posible pelea entre los dos cantantes durante la final de la Copa América. Según Elkin Jesús de La Hoz, conductor del programa ‘Dímelo King’, un seguidor del programa que estuvo en ese evento deportivo compartió su experiencia en redes sociales.

De acuerdo con este testigo, Feid y Blessd estuvieron cerca de enfrentarse físicamente debido a que Feid se mostró molesto por la colaboración de Blessd con Anuel, el exnovio de Karol G. Feid, aparentemente, no vio con buenos ojos que Blessd trabajara con Anuel, y expresó su inconformidad al considerar que su compañero había violado ciertos códigos de amistad.

En ese momento, la tensión fue tan alta que, según el informante, los dos artistas casi se enfrentan a golpes, pero la intervención de otras personas logró calmar la situación antes de que fuera más allá.