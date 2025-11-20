Ella es Samantha Correa, la mujer trans que Pirlo señala de haber tenido relaciones con Blessd

Pirlo, cuyo nombre de nacimiento es Emanuel Cortés, es un artista caleño, se ha convertido en una de las voces más conocidas del trap colombiano. A pesar de tener un gran crecimiento en su carrera, el cantante también ha estado envuelto en diferentes polémicas: desde su aparición en un show en estado de evidente embriaguez y lo más reciente los problemas con Blessd, a quien acusó de secuestro y tortura.

Esta polémica se desató luego de que el medio de comunicación ‘El tiempo’ desde su unidad investigativa sacará a la luz que el artista habría sido denunciado en la Fiscalía por amenazas de tortura, secuestro y obligar a muestras de sangre. El denunciante habría sido el manager de Pirlo, pero ante las acusaciones, “El Bendito” no hizo mayor manifestación, pero estos días volvió a revivir la polémica.

Por medio de un live en sus redes, Pirlo volvió a tirarle a Blessd: “Todos sus fanáticos son unos menores porque salgo a la calle y no me los he encontrado, nunca me ha pasado nada, hasta el sol de hoy, sigo esperando que me pase algo, a ver si me lo encuentro a usted de frente para pegarle la misma cachetada que le pegó el Ferxxo, por irrespetuoso (risas). Te cacheteó el Ferxxo hermano, ah (...)”.

Esto fue previo al lanzamiento de su tiradera `EL FICTICIO [RIP Blessd]’, donde el artista caleño hace fuertes afirmaciones e incluso incluye audios del paisa, también menciona a Kris R y Westcol. Sin embargo, una de las partes que más llamó la atención es cuando indica que Blessd habría tenido relaciones con Samantha Correa, una influencer.

¿Quién es Samantha Correa?

Samantha Correa es una reconocida influencer, que cuenta con una gran comunidad en sus redes sociales, al sumar 2,8 millones de seguidores en Instagram y 13,8 en TikTok. Samantha ha creado contenido desde antes de su transición de género, por lo que fue mostrando su proceso poco a poco con los diferentes procedimientos que se ha hecho en el transcurso de casi tres años.

Al ser mencionada en dicha tiradera, Samantha posteó un video con el audio de fondo y la descripción: "Yo solo soy la protagonista de mi vida, no de sus cuentos“. Mientras que sus redes se han inundado de preguntas, en donde le dicen si es verdad las acusaciones de Pirlo hacia Blessd.