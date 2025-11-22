Yina Calderón confirmaría desde La Mansión de Luinny, supuesto embarazo de Manuela Qm con Blessd

Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd o “El Bendito”, es un cantante, rapero y compositor colombiano nacido en el año 2000 en Itagüí (Antioquia), quien se ha consolidado como uno de los artistas más relevantes del género en el país. Su carrera en la central de abastos de Bogotá antes de regresar a Medellín para concentrarse en la música.

El artista que se presenta hoy en el Vive Claro de la capital, se ha visto envuelto en polémicas por sus relaciones amorosas,pero también con problemas con más figuras del género. De hecho, ya lleva un tiempo entre tiraderas con el artista caleño Pirlo, que en su más reciente lanzamiento, afirmó que el paisa había tenido relaciones sexuales con la influecer y mujer trans, Samantha Correa.

Esta polémica llegó hasta República Dominicana en La Mansión de Luinny, las figuras que están allí pudieron enterarse de lo que estaba pasando fuera del estudio y reality. Lo que llamó la atención, es que en el momento que Yina Calderón se entera de esto, soltó un comentario que confirmaría otro de los rumores entorno al artista: “Blessd estuvo como Samantha Correa, ay y ¿luego el Blessd no tiene embarazada a la novia?”

Enseguida, el comentario fue compartido en los clips de redes sociales, en donde crece aún más el rumor de que la también influencer, Manuela QM, estaría esperando un hijo del polémico artista.

¿Qué dijo Blessd sobre los rumores de haber estado con la mujer trans, Samantha Correa?

Según Blessd, Pirlo tiene “rabo de paja” por ocultar sus secretos y referirse a las personas LGTBIQ+:“Haciendo este tipo de tiraderas ficticias donde señala a otra persona para tapar sus gustos más íntimos que no tienen nada de malo porque si yo los tuviera hace rato hubiera salido a decirlo abiertamentey sin miedo porque ser gay o bixesual o transexual no es nada malo, ni de que avergonzarse por mi parte no lo soy y créame que los apoyo muchísimo (...)”, comentó.