Vane Pulgarín se desahogó tras no pasar al Top 5 de Miss Universe a pesar de ser la favorita; “se acercan llorando”

El Impact Arena de Tailandia, recibió la edición 74ª de Miss Universe, recinto en el que se reunieron 90 representantes de la belleza femenina de distintos países del mundo; en el que Colombia tuvo una gran actuación a pesar de no haber llegado a la instancia final. Tras este resultado, Vanessa Pulgarín, la representante cafetera, rompió el silencio con un emotivo mensaje.

Tras el concurso Miss Universe Colombia, realizado por RCN en cabeza de Claudia Bahamón, Pulgarín se consolidó como una de las favoritas en Latam, para llevarse la corona, luego de dejar por lo alto al departamento de Antioquia. Lastimosamente, para ella, se quedó en el grupo de las 12 mejores, a solo un paso de quedar en el Top 5 junto a México, Venezuela, Tailandia, Costa de Marfil y Filipinas.

¿Quién ganó Miss Universe 2025?

Definido el quinteto de las finalistas, el concurso llegó a la pasarela de gala y las cruciales preguntas realizadas por los jurados; instancia que dejó como ganadora a la mexicana Fátima Bosch; y de virreina a la local Praveenar Singh de Saraburi. Por su parte, Venezuela quedó como segunda finalista; Filipinas de tercera; y Costa de Marfil cuarta.

Las emotivas palabras de Pulgarín tras Miss Universe

Tras lo sucedido en Bangkok, Pulgarín aprovechó lo masivo de su Instagram para mostrar su alegría por participar en este destacado certamen y cumplir un sueño más en su vida a sus 34 años.

“Estoy demasiado feliz, quiero darles muchas gracias a todos, los que se están tomando el tiempo de enviarme unas palabras extraordinarias y hermosas. Le agradezco a Dios por esta experiencia, estoy muy agradecida y feliz; las personas aquí son maravillosas y se me acercan llorando preocupados por mí, aunque yo estoy tranquila”, afirmó.

“Esta experiencia es inolvidable, porque sacó una versión mía que ni yo conocía. Estoy muy orgullosa y los llevo en el corazón porque ustedes no se imaginan todo lo que hice para ser una excelente representación; lleve a Colombia en mi pecho con mucho orgullo”, añadió.