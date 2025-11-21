No le alcanzó: Miss Colombia, Vanesa Pulgarín, fue eliminada del top 5 de Miss Universe

Miss Universe 2025 es la 74ª edición del prestigioso certamen de belleza internacional. Este evento se llevó a cabo en Tailandia, donde se reunieron las mujeres más bellas de más de 90 países. Esta edición buscará a una mujer que no solo represente la belleza física, sino que también demuestre liderazgo, autenticidad y compromiso social, siguiendo la visión de la organización global.

Desde hace varios días cada una de las candidatas demostró su talento tanto en pasarela como resaltando varios detalles de su país natal. Sin duda, Vanessa Pulgarín, Miss Colombia, logró destacarse avanzando rápidamente dentro del certamen y estando en compañía de otras fuertes candidatas.

Las representantes de cada país deslumbraron en traje típico, traje de baño y traje de gala, donde el selecto jurado tenía la difícil decisión de ir eligiendo solo a las mejores candidatas.

Con el paso de los minutos la tensión fue mucho mayor a la hora de elegir a las 5 finalistas, quienes fueron México, Venezuela, Tailandia, Costa de Marfil y Filipinas. Es decir, que el sueño para Miss Colombia, Vanessa Pulgarín, terminó allí, quedando eliminada del certamen.