Fátima Bosch, Miss México, es la nueva Miss Universe 2025

Miss Universe 2025 es la 74.ª edición del certamen de belleza, celebrándose este 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. Esta edición reúne a más de 120 delegadas internacionales y se ha caracterizado por un enfoque continuo en el liderazgo y la diversidad. A pesar de las polémicas que han rodeado al evento, el concurso sigue buscando a la mujer que no solo destaque por su belleza, sino por su compromiso social y autenticidad.

Luego de varios días demostrando su talento en pasarela y en otras actividades, las cinco finalistas fueron México, Venezuela, Tailandia, Costa de Marfil y Filipinas, convirtiéndose así en las favoritas por el equipo de jurados.

En medio de una nueva pasarela en traje de gala y las respectivas preguntas realizadas por los jurados, la decisión final dejó como nueva Miss Universe 2025 a México y como virreina a Tailandia . La cuarta finalista fue Costa de Marfil, mientras que la tercera finalista fue Filipinas y la segunda finalista Venezuela.