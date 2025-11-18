María Antonia Mosquera fue elegida Miss Colombia 2025 pero no representará al país en Miss Universe, ¿por qué?

El Concurso Nacional de Belleza celebró este lunes 17 de noviembre de 2025 su edición número 91 en Cartagena, teniendo como escenario el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas. En esta velada, 26 candidatas compitieron por la corona de Miss Colombia bajo la evaluación de un jurado conformado por reconocidas exreinas: Andrea María Nocetti, Catherine Daza, Sofía Osío y Melissa Varón.

Le puede interesar: Conozca a Vanessa Pulgarín, la Miss Colombia que ya suena como favorita para la corona de Miss Universe 2025

La representante del Valle del Cauca, María Antonia Mosquera, se alzó con el título y recibió una corona de oro de 24 quilates, un anillo con esmeraldas colombianas y un premio en efectivo. Con este logro, la caleña de 25 años obtuvo además el derecho de representar al país en Miss International.

Desde hace algunos años, la ganadora del certamen de Cartagena no asiste a Miss Universo, debido a que la organización ya no posee esa franquicia. Actualmente, el reinado internacional se desarrolla en Tailandia, donde la colombiana Vanessa Pulgarín compite en representación del país tras ganar el reality Miss Universe Colombia, producido por el canal RCN.

¿Quién es María Antonia Mosquera, nueva Miss Colombia?

Nacida en Cali y profesional en Administración de Empresas, María Antonia se describe como una apasionada por la educación, la sostenibilidad y la música. Según la organización del concurso, su proyecto social busca impulsar la formación artística en comunidades vulnerables y fortalecer iniciativas sostenibles con impacto social.

Un detalle que llamó la atención durante la velada fue la ausencia de Catalina Duque Abreu, Señorita Colombia 2024, quien no estuvo presente para entregar la corona debido a que actualmente compite en Miss International, en Japón. La reina saliente envió un mensaje especial para los asistentes.

Con esta nueva coronación, el certamen reafirma su tradición y sigue siendo uno de los eventos culturales y mediáticos más importantes del país.