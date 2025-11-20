Esta es la razón por la que no van a transmitir MasterChef Celebrity Colombia hoy 20 de noviembre

En la semifinal de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se han consolidado cinco fuertes competidoras que llegan al momento decisivo con grandes expectativas. Estas son: Alejandra Ávila, Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Michelle Rouillard y Carolina Sabino, todas destacadas durante la temporada por su creatividad, evolución culinaria y pasión en la cocina.

Sin embargo, en la noche de este jueves 20 de noviembre no estará al aire debido a la trasmisión de la gran final del Miss Universe 2025. Los televidentes del canal RCN y seguidores de los certámenes de belleza, podrán conectarse a la trasmisión a las 8:00 pm, horario en el que se suele trasmitir el reality de cocina.

En el caso de Colombia, la representante es Vanessa Pulgarín, la antioqueña que fue elegida tras una reñida competencia en la que se destacó por su carisma, seguridad y liderazgo, de hecho ya ha enamorado a los medios internacionales y a los fanáticos del certamen por su autenticidad.

Durante su concentración, Vanessa ha participado en actividades culturales, pasarelas y entrevistas donde ha brillado por su disciplina y su mensaje de empoderamiento. Su simpatía, porte y compromiso la han posicionado como una de las favoritas para llevarse la corona universal.

En la transmisión exclusiva del Canal RCN a las 8:00 p.m., Juliana Habib y Sebastián González, acompañarán a los televidentes en una noche mágica donde 119 mujeres de todo el mundo competirán por la corona. Ellos serán los encargados de llevar a los hogares cada detalle, pasarelas, entrevistas, emociones y por supuesto, la coronación de la nueva reina.

¿Quiénes conforman el top 5 de MasterChef Celebrity Colombia 10 años?

Tras la eliminación de Pichingo, el programa finalmente definió quienes quedaron en el top 5 del programa, en la versión de este 2025, en la que la semifinal esta compuesto exclusivamente por mujeres: Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila y Valentina Taguado.

Son pocas la semana que le quedan al programa y después se espera que llegue al canal, el reality, La Casa de los Famosos en su tercera entrega, de la cual se ha podido ver que están en votaciones para elegir sus participantes.