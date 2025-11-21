Presentador de RCN respondió contundentemente tras críticas por bajo rating del canal, “Lo verdaderamente…”

El Canal RCN es uno de los canales nacionales con mayor acogida entre los televidentes, pues lleva más de 30 años siendo parte de la pantalla chica, contando así con toda una serie de producciones y también de información a partir de Noticias RCN, que está presente durante más de tres emisiones revelando los principales hechos que marcan trascendencia en el país.

Desde hace varios años Efraín Arce hace parte del informativo, dándose a conocer como el patrullero RCN, recorriendo las calles para conocer las principales historias que suceden en la capital colombiana, sin embargo, más allá de su rol en la televisión, el presentador a diario da de que hablar por sus críticas al gobierno de Gustavo Petro y por ende, al mandatario recibiendo así apoyo, pero también molestias, las cuales no pasan desapercibidas por él.

En medio de una de sus más recientes apariciones, Arce mostró su descontento con David Rocero, quien destacó que nunca habían destruido a un presidente como lo están haciendo con Gustavo Petro, palabras que no pasaron desapercibidas por Efraín Arce respondiéndole de manera contundente: “Si lo dice un hombre honesto, decente, pulcro, íntegro y respetuoso de la ley, como tú, te creemos honorable”.

Como era de esperarse, las críticas para el presentador de RCN no faltaron, tanto así que un usuario resaltó “Su canal es muy malo… Les toca hablar mal de todo lo que huela izquierda para conservar la chamba“. Aunque se pensó que Arce no se referiría a este tema, lo cierto es que horas más tarde y de manera contundente añadió: “Lo verdaderamente importante es que usted está siempre pendiente de nosotros. ¡Gracias por su fidelidad y sintonía!”.

