Patricia Grisales confesó la inesperada reacción de Amparo Grisales ante su ingreso a ‘MasterChef’

Uno de los programas de entretenimiento más queridos por los colombianos es ‘MasterChef Celebrity’ que ha estado presente durante 10 años en los hogares, demostrando las habilidades culinarias de un grupo de famosos, quienes además de su talento, también sacan a flote sus personalidades construyendo así amistades o enemistades debido a la tensión del ‘reality’ del Canal RCN.

El programa se encuentra en su recta final, donde solo los mejores han logrado quedarse en la competencia, mientras que el resto le ha dicho adiós al ‘reality’. Una de ellas fue Patricia Grisales, quien logró ganarse el cariño de los televidentes debido a su sencillez, compañerismo y carisma en cada uno de los retos.

Si bien, logró avanzar dentro de la competencia, Grisales durante uno de los retos de eliminación no convenció a los jurados y salió de la misma. En medio de sus diferentes apariciones, específicamente con la revista 15 minutos, Patricia se refirió a la reacción de su hermana Amparo Grisales, luego de que aceptara participar en este ‘reality’ del Canal RCN.

“Amparo cuando yo le dije que me iba a meter a ‘MasterChef’ me dijo ‘estás loca, eso es pesadisímo, no sé qué a usted no le han contado que eso es super pesado’. No estaba muy de acuerdo, pero ella me respeta mucho, ella y yo nos respetamos mucho y ya en el momento en que yo decidí participar en MasterChef, pues me apoyó y me sigue apoyando, es tan linda, de verdad que un super apoyo y una gran motivación”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Patricia Grisales, de ‘MasterChef Celebrity’

¿Quién sería el novio de Claudia Bahamón, de ’MasterChef Celebrity’?

Luego del inicio de la décima temporada de ‘MasterChef Celebrity’ los rumores han estado más que presentes por la aparición de quien sería el novio de Claudia en medio de las grabaciones del ‘reality’ de cocina, sin embargo, hasta aquel momento se desconocía su identidad. Durante la transmisión del programa ‘La Corona TV’ Ariel Osorio rompió el silencio y aseguró que el novio de Claudia Bahamón es Andrés Godoy, hermana de la actriz Estefanía Godoy, abogado, separado e incluso antes de ser pareja de la presentadora habría tenido una relación con Andrea Guerrero.