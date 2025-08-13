Periodistas de Noticias Caracol y RCN son blanco de críticas por posar juntos en velación de Miguel Uribe

Una de las noticias que enluta desde el pasado 11 de agosto a Colombia tiene que ver con el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un complejo atentado en la localidad de Fontibón, que lo mantuvo durante más de dos meses internado en la Fundación Santa fe. El cuerpo del senador estuvo en cámara ardiente en el Salón Elíptico del Congreso, donde los principales medios de comunicación como Noticias Caracol y RCN estuvieron al tanto de cada uno de los detalles.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Periodista de RCN se quebró en vivo al estar presente en la despedida de Miguel Uribe Turbay; tuvo que salir de cámaras

Varios de los periodistas y presentadores se quebraron ante este doloroso momento y aún más al estar presente en este último adiós para el senador. Pero más allá de ser parte de un canal u otro, los periodistas demostraron su buena relación y por ende, el cambio que desean para Colombia: "Primera emisión de noticias. Compañeros, amigos, colegas. Reportando un difícil momento del país“, fueron las declaraciones que agregó Felipe Arias, de RCN, acompañadas de una imagen en compañía de su compañera de set Johana Amaya, Daniela Pachón y Andrés Montoya, del canal de la competencia.

A pesar de las diferentes muestras de cariño presentadas, hubo quienes no dudaron en demostrar su inconformismo con la aparición de los periodistas de RCN y Caracol, pues destacaron que no era el espacio para sonreír ni mucho menos para las fotos, teniendo en cuenta el fuerte desenlace que dejó el atentado en contra de Miguel Uribe para su familia.

Lo que queda claro es que más allá de ser parte de un canal como Caracol o RCN, los periodistas han logrado unirse y seguir compartiendo su pasión por el periodismo, pues no es la primera vez en que presentadores de ambos canales se dejan ver compartiendo juntos.

¿Quién es la esposa de Felipe Arias, de Noticias RCN?

La esposa de Felipe Arias de Noticias RCN es Viviana Montenegro, con quien lleva 23 años de matrimonio y han sabido apoyarse en aquellos momentos buenos, pero también malos. Montenegro actualmente alcanza los más de 46 mil seguidores por medio de su cuenta de Instagram, donde suele ser muy activa, además de contar con una segunda cuenta donde se encarga de evidencia su talento en las artes, especialmente retratando personas, animales y demás elementos, donde su habilidad termina siendo más que evidente y todo indicaría que estos productos lo daría a la venta debido a la serie de ejemplares que deja ver por medio de su perfil.